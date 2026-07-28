Coach Abete arriva ad Avellino dopo un percorso costruito con competenza e risultati

La Scandone Avellino continua a definire il proprio staff tecnico in vista della stagione 2026/27 e annuncia l’ingresso di Ciro Abete, che ricoprirà il ruolo di primo assistant coach al fianco di Ciro Dell’Imperio. Coach Abete, classe 1996, arriva ad Avellino dopo un percorso tecnico costruito con competenza e risultati, che lo ha portato a crescere progressivamente dai settori giovanili fino ai campionati nazionali. La sua carriera prende il via nel 2015 alla Polisportiva Partenope, dove sviluppa un’importante esperienza nella formazione dei giovani, conquistando un titolo regionale e raggiungendo Interzona e Finali Regionali con le formazioni di Partenope, Vivi Basket, Cercola e Centro Ester. Tra le esperienze più significative della sua crescita spicca anche quella da primo assistente della Selezione Campania al Trofeo del Mediterraneo 2017.

Il passaggio al basket senior rappresenta una naturale evoluzione del suo percorso. Dalla Serie D fino alla Serie B Interregionale, Abete affianca costantemente coach Massimo Massaro come primo assistente nelle esperienze con Centro Ester Barra, Portici 2000 e Promobasket Marigliano, contribuendo al raggiungimento di importanti risultati, tra cui la vittoria del campionato di Serie C Silver e la salvezza in Serie B Interregionale. Nell’ultima stagione ha compiuto un ulteriore salto di qualità approdando in Serie B Nazionale con la Power Basket Nocera, dove ha ricoperto il ruolo di primo assistente di Giampaolo Di Lorenzo, contribuendo al raggiungimento di una brillante salvezza diretta.

Con il suo arrivo, la Scandone aggiunge allo staff tecnico un professionista preparato, con un percorso in costante crescita e una profonda conoscenza del basket giovanile e senior, pronto a mettere la propria esperienza al servizio del progetto biancoverde. Queste le prime parole di Ciro Abete da assistant coach della Scandone Avellino: “Entrare a far parte della Scandone Avellino è per me motivo di immenso orgoglio e un grande onore. Parliamo di una delle società più storiche e blasonate del Sud Italia, sostenuta da una tifoseria unica per passione e calore e guidata da una dirigenza ambiziosa che, con grande lavoro, sta riportando la Scandone sui palcoscenici che merita. Ricoprire un ruolo di responsabilità nello staff proprio nella stagione del ritorno della Scandone nei campionati nazionali rende questa sfida ancora più stimolante. Sono davvero felice di affiancare un allenatore giovane e molto preparato come Ciro Dell’Imperio, con il quale si è creata fin da subito una grande sintonia, e di poter lavorare insieme a uno staff composto da persone competenti e motivate. Non vedo l’ora di scendere in campo, mettermi al lavoro per questa maglia e dare il massimo per i nostri tifosi. Forza Scandone!”.

Con l’ingresso di Ciro Abete, la Scandone Avellino completa un altro tassello fondamentale del proprio staff tecnico, confermando la volontà di costruire un gruppo di lavoro competente, affiatato e all’altezza delle ambizioni del club. Benvenuto nella famiglia biancoverde, coach Abete!