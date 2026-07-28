L'energia dei balli caraibici incontra la tradizione irpina

Un connubio tra arte, ritmo e valorizzazione dei prodotti della nostra terra.

Il Comune di Guardia Lombardi promuove l’evento “Balli e Sapori”, in programma per venerdì 31 luglio, a partire dalle ore 20:00.

La manifestazione si terrà nella cornice dell’Area Polivalente di via Convento (con ingresso pedonale accessibile da Piazza Vittoria), offrendo una serata estiva all’insegna dello spettacolo e della convivialità.

La serata – condotta dal presentatore Gianluca Manzione – vedrà un ricco programma artistico dedicato alla danza contemporanea e ai balli caraibici. Si esibiranno prestigiose scuole e accademie di danza del territorio campano e irpino: Latin Art Academy di Rebecca Sista (Caposele – AV), Centro Studi Danza ‘Paquita’ di Alessia Vaiano (Nusco – AV), Salsastyle di Luca Mauriello (Avellino), Redstyle di Maurizio Russo con Laura Garzillo (Salerno), Latin Passion Group di Michele Di Benedetto (Eboli – SA).

Ad arricchire il ritmo della serata saranno inoltre le selezioni musicali curate da DJ Rafael.

Accanto al programma coreografico, l’evento propone un Percorso Enogastronomico pensato per far riscoprire ai visitatori le eccellenze del patrimonio culinario locale.

Un’iniziativa promossa dall’Amministrazione Comunale per offrire alla cittadinanza e ai turisti un’occasione d’incontro tra cultura terrena, grande spettacolo e prodotti tipici.