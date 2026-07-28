Le domande vanno presentate entro il 25 agosto in modalità telematica

L’assessorato alla Pubblica Istruzione del Comune di Avellino informa che sono aperte le iscrizioni al servizio di refezione scolastica per l’anno scolastico 2026/2027. Le famiglie interessate potranno presentare la domanda, esclusivamente in modalità telematica, entro il 25 agosto 2026.

Per effettuare l’iscrizione è necessario accedere al portale dedicato, raggiungibile dal sito istituzionale del Comune di Avellino nelle sezioni “In Evidenza” oppure “Servizi Scolastici”, alla voce “Iscrizioni al servizio di refezione scolastica a.s. 2026/2027”. L’accesso alla piattaforma richiede il possesso di un’identità digitale SPID oppure Carta d’Identità Elettronica (CIE).

L’iscrizione è obbligatoria per tutti gli utenti che intendono usufruire del servizio, compresi coloro che ne hanno già beneficiato negli anni scolastici precedenti. Si evidenzia che a questi ultimi, in presenza di saldo negativo, il sistema non consentirà il completamento della procedura fino all’avvenuta regolarizzazione della posizione debitoria.

Si ricorda, inoltre, che trattandosi di un servizio a domanda individuale comporta l’obbligo di corrispondere il costo dei pasti effettivamente fruiti. Per i residenti nel Comune di Avellino sono previste specifiche agevolazioni tariffarie, consultabili sul sito istituzionale dell’Ente, mentre per gli utenti non residenti si applicata la tariffa ordinaria di 4,55 euro a pasto.

L’Amministrazione comunale richiama l’attenzione delle famiglie sulla corretta compilazione della domanda. Durante la procedura di iscrizione, infatti, è indispensabile indicare con precisione la scuola, la classe e la sezione che l’alunno frequenterà nel prossimo anno scolastico. L’inserimento di dati non aggiornati potrebbe determinare disservizi nella prenotazione giornaliera e nella corretta erogazione del servizio.

Per eventuali informazioni o assistenza nella compilazione della domanda è possibile contattare gli uffici comunali ai numeri 0825/200531 e 0825/200510, dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle 12.00 e il martedì e il giovedì anche dalle 15.00 alle 16.30, oppure scrivere all’indirizzo e-mail infoscuola@comune.avellino.it.