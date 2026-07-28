Il presidente della Provincia chiede un incontro urgente con Fico per difendere l'infrastruttura

“Giù le mani dalla Piattaforma Logistica in Valle Ufita. La Regione deve impegnarsi a realizzare questa importante infrastruttura. E, in ogni caso, si convochi nell’immediato un tavolo con le istituzioni irpine, per un confronto che si rende quantomai urgente”. Il presidente della Provincia, Fausto Picone, si appella al governatore Roberto Fico per scongiurare che l’opera venga archiviata.

“La Piattaforma Logistica è strategica non solo per quella parte d’Irpinia, ma per l’intero territorio provinciale – dichiara il presidente Picone -. Si tratta di un pilastro fondamentale per lo sviluppo, a corollario di un piano complessivo legato all’Alta Velocità/Alta Capacità ferroviaria con la Stazione Hirpinia. È davvero assurdo già immaginare di cancellare l’infrastruttura. Ogni valutazione non può non essere condivisa con i territori. La Provincia è pronta a fare la propria parte per arrivare a una soluzione positiva della vicenda”, conclude il presidente Picone che oggi ha partecipato a Fisciano a un incontro con il rettore dell’Università di Salerno, gli amministratori della Provincia di Salerno e dei Comuni di Baronissi, Fisciano, Mercato San Severino e Montoro per illustrare l’accordo che è stato sottoscritto con questi enti relativo alla progettazione, l’affidamento, la realizzazione e la gestione di un servizio di e-bike sharing. Tale piano punta a incentivare la mobilità sostenibile e a decongestionare il traffico a ridosso del campus universitario e dei comuni della Valle dell’Irno.