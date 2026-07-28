Appuntamento ogni mercoledì sera: si anima il cuore di Avellino

Tutto pronto per la seconda serata dedicata al format de “I mercoledì al Centro Storico”. Special guest Marotta Ritual Live le cui sonorità che uniscono la tradizione popolare campana con le pulsazioni della club culture europea animeranno la Piazzetta della Dogana. Sullo storico edificio non mancheranno i video-mapping, che coloreranno anche la Torre dell’Orologio. A seguire il “Dogana Club” con Alberto Limone e Dario De Angelis. I “Bateria Pegaonda” trasformeranno l’evento in una festa itinerante in tutto il centro storico. Non mancheranno gli artisti per bambini con “Mister Punch”.

Ma prima, alle 20:30, con il calar del sole ci sarà l’accessione delle luminarie. Via Nappi sarà “abitata” da 100 sagome che richiameranno il “Carluccio”, il Re di Bronzo simbolo del capoluogo irpino. Con una sorpresa lungo la strada che conduce al Duomo di Avellino. Le installazioni sono a cura degli artigiani di Alluma di Rocca San Felice. Opere che coniugano tradizione, identità, e sostenibilità riutilizzando vecchi materiali luminosi dismessi.

«Entra nel vivo l’estate avellinese con una settimana ricca di eventi. Tanti gli appuntamenti dei prossimi giorni, tutti da scoprire. Dal cinema alla musica, dalle visite alla scoperta della città a teatro, comicità, mostre e concerti: il programma che abbiamo costruito abbraccia generi e attività diverse. Puntiamo a coniugare al meglio il racconto della nostra storia, l’opportunità di godere di grandi eventi gratuiti, la volontà di trascorrere serate estive all’aperto in compagnia. Si anima la città, si costruisce comunità, si sostiene l’idea di una Avellino vivibile e piacevole per tutti», così l’assessore alla Cultura agli Eventi e alla Promozione della Città Luca Cipriano.