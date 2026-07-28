Cisl IrpiniaSannio esprime le più vive congratulazioni al Presidente Lombardi

Il Segretario Generale della Cisl IrpiniaSannio Fernando Vecchione esprime le più vive congratulazioni al Presidente Nino Lombardi per la riconferma alla guida della Provincia di Benevento.

Nell’augurare al Presidente Nino Lombardi buon lavoro rivolgiamo invito a continuare nel proficuo dialogo con le organizzazioni sindacali per affrontare insieme le sfide che ci vedranno coinvolti nei prossimi mesi ed anni.

La Cisl IrpiniaSannio è convinta che per affrontare le sfide e per cogliere appieno le opportunità dell’Agenda Europea 2021-2027 e gli obiettivi dell’Agenda 2030, occorre realizzare un percorso di coinvolgimento di tutti gli attori territoriali in grado di rilanciare le aree interne ed in particolare la Provincia di Benevento.

Trasporti, edilizia scolastica, infrastrutture, rigenerazione urbana, tutela del paesaggio sono alcuni dei temi che dovremo discutere per affrontare insieme la crisi delle Aree interne ed in particolare del Sannio.

La Cisl conferma il proprio impegno al fianco di chi continuerà a voler dare voce alle nostre Aree Interne con l’obiettivo di registrare una forte crescita occupazionale che ancora manca al nostro territorio.