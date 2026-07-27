Primo incontro con Pizza: confronto sulle priorità della città.

Napoli – Stadio Partenio-Lombardi, piscina comunale e collegamenti ferroviari. Sono stati questi i principali temi al centro dell’incontro che si è tenuto questa mattina in Regione Campania tra il presidente Roberto Fico e il sindaco di Avellino Nello Pizza, promosso dal consigliere regionale Maurizio Petracca.

Si tratta del primo incontro tra il presidente della Regione e il sindaco Pizza dalla sua elezione e rappresenta l’avvio di una nuova fase nei rapporti istituzionali tra Palazzo di Città e Regione Campania, con l’obiettivo di costruire un confronto stabile e costante sulle principali questioni che riguardano il futuro del capoluogo irpino.

Il tema più rilevante affrontato nel corso dell’incontro è stato il futuro dello stadio Partenio-Lombardi. Al presidente Fico è stata rappresentata la necessità di un intervento strutturale sull’impianto. Il presidente della Regione Campania ha manifestato la propria disponibilità a verificare e individuare possibili canali di finanziamento per la demolizione dell’attuale struttura e la realizzazione di un nuovo stadio. A tal riguardo il Comune di Avellino si impegna a redigere con tempestività un progetto relativo al nuovo stadio.

Sul tavolo anche la ristrutturazione della piscina comunale. Anche in questo caso Fico ha manifestato attenzione rispetto alla richiesta avanzata, con l’impegno a lavorare all’individuazione delle risorse necessarie in tempi molto rapidi.

Ampio spazio è stato infine dedicato alla questione dei collegamenti ferroviari di Avellino. Il confronto proseguirà a settembre con un incontro con RFI, nel corso del quale sarà verificata la possibilità di utilizzare, nelle more del completamento dei cantieri per l’elettrificazione delle linee verso Salerno e Benevento, treni ibridi in grado di migliorare il collegamento con Benevento e, attraverso questo nodo, con la rete ferroviaria nazionale.

«Ho voluto promuovere questo incontro – dichiara Maurizio Petracca – perché ritengo fondamentale recuperare un rapporto diretto, costante e operativo tra il Comune di Avellino e la Regione Campania. Ringrazio il presidente Fico per la disponibilità e soprattutto per l’attenzione concreta riservata alle questioni che abbiamo sottoposto alla sua valutazione. Su stadio, piscina e trasporti abbiamo registrato aperture importanti, sulle quali adesso occorre continuare a lavorare. Avellino deve tornare ad avere nella Regione un interlocutore presente con cui costruire risposte e progetti per la città».

«È stato un incontro positivo e operativo – sottolinea il sindaco Nello Pizza – nel quale abbiamo potuto rappresentare al presidente Fico alcune questioni per le quali è necessaria una fitta interlocuzione con la Regione Campania. A partire dal Partenio-Lombardi, sul quale occorre costruire un percorso capace di dare alla città un impianto moderno e adeguato, fino alla piscina comunale e alla necessità di uscire progressivamente dall’isolamento ferroviario. La collaborazione istituzionale con la Regione Campania è essenziale per affrontare questioni di questa portata e la disponibilità registrata oggi rappresenta un punto di partenza importante».

«Questo incontro – concludono Petracca e Pizza – segna il rafforzamento di un dialogo istituzionale che vogliamo rendere stabile e produttivo. Comune e Regione devono lavorare insieme, ciascuno nel rispetto delle proprie competenze, con un obiettivo comune: trasformare le opportunità e gli impegni in risultati concreti per Avellino e per la sua comunità».