Da venerdì i primi tre concerti. Prenotazione obbligatoria su Eventbrite

Entra nel vivo il Ferragosto avellinese con una settimana ricca di eventi. Numerosi gli appuntamenti in programma, dall’accensione delle luminarie di via Nappi al secondo appuntamento con i Mercoledì al centro storico, dal concerto del celebre violinista Uto Ughi agli eventi in programma al Corso Vittorio Emanuele e Parco Palatucci.

Tutti gli spettacoli in cartellone sono gratuiti e ad accesso libero.

Prendono il via anche i concerti della rassegna “I Tramonti sul Tetto della Dogana” che inizia venerdì 31 luglio alle 19.30 con il primo degli appuntamenti con gli allievi del Conservatorio “Cimarosa”. Ad esibirsi il duo Vittorio Maschile al flauto e Giovanni Autorino alla chitarra. In programma la Serenata in Sol maggiore Op. 127 di Mauro Giuliani e l’Histoire du Tango di Astor Piazzolla. Si proseguirà sabato con l’Opera Ensemble dei soprani Marika Camperlingo, Marika Pelonero e Sara Vigorito accompagnati da Riccardo Fortino al pianoforte che eseguiranno le opere di Händel, Puccini, Mozart, Cimarosa, Verdi e Strauss.

Infine, la serata di domenica che vedrà l’esibizione del duo composto da Emanuele Bosco al sassofono e Graziano Celentano alla fisarmonica che eseguiranno Vocalise di Sergej Rachmaninov, Leçon de tango di Gioia, Anantango di Gorka Hermosa e Years of Solitude di Astor Piazzolla. Tutti i concerti avranno inizio alle ore 19.30 per una durata di 30 minuti.

I TRAMONTI SUL TETTO DELLA DOGANA, ECCO COME PRENOTARE

Solo gli eventi della rassegna “I Tramonti sul Tetto della Dogana” prevedono la prenotazione obbligatoria, vista la disponibilità limitata della location che ospita 50 posti a sedere.

Sarà possibile prenotare da oggi, unicamente tramite App o il sito Eventbrite.com, raggiungibile ai seguenti link:

- 31 luglio: https://i-tramonti-sul-tetto-della-dogana-31lug2026.eventbrite.com

- 1° agosto: https://i-tramonti-sul-tetto-della-dogana-1ago2026.eventbrite.com

- 2 agosto: https://i-tramonti-sul-tetto-della-dogana-2ago2026.eventbrite.com

Ogni lunedì sarà possibile prenotare esclusivamente i concerti della settimana in corso.

Ogni utente registrato potrà acquistare un massimo di due accessi per concerto.

I concerti in programma sul tetto della Dogana sono in totale 15 e saranno così articolati: 31 luglio, 1 agosto, 2 agosto, 7 agosto, 8 agosto, 9 agosto, 10 agosto, 14 agosto, 20 agosto, 21 agosto, 22 agosto, 23 agosto, 27 agosto, 28 agosto, 29 agosto.