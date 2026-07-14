Provincia e Avellino, conferenza stampa
Domani la presentazione delle iniziative legate alla sponsorizzazione
È in programma domani – mercoledì 15 luglio – alle ore 10.00, presso Sala Grasso di Palazzo Caracciolo, la conferenza stampa di presentazione delle prime iniziative legate alla sponsorizzazione dell’Us Avellino 1912.
Parteciperanno il presidente della Provincia, Fausto Picone, il presidente dell’Us Avellino 1912, Angelo Antonio D’Agostino e l’amministratore unico di IDC, Giovanni D’Agostino.
Si potrà seguire la conferenza stampa in diretta sul seguente canale Youtube: https://youtube.com/live/of2QW_3CZ88.