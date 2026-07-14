Dal 17 al 19 luglio tre giorni tra stand, degustazioni, incontri e musica nel cuore della città

Giovedì 16, alle ore 10.30, nell’aula consiliare della Coldiretti, il presidente provinciale e vice nazionale, Gennarino Masiello insieme con il direttore Remo De Jeso presenteranno “Le Notti gialle Coldiretti a Benevento”. Un appuntamento di tre giorni, che prenderà il via il 17 luglio, alle ore 18.30 per concludersi domenica 19. Si terrà in piazza Castello e lungo una parte del corso Garibaldi.

“E’ il primo del genere – spiega il presidente – che la nostra organizzazione propone nel capoluogo. Sarà un incontro con tutta la comunità che avrà modo di apprezzare le eccellenze di cui è capace il nostro territorio e conoscerne problemi e, allo stesso tempo, prospettive per eliminare i primi e implementare le seconde”. Negli oltre 40 stand che si allestiranno, “saranno a disposizione – aggiunge il direttore – il mercato contadino e street food agricolo, a cominciare dalle degustazioni. Un pezzo della nostra campagna, insomma, in mostra”.

Si terranno anche workshop, incontri e convegni sul ruolo che l’agroalimentare svolge per l’economia locale. Si segnala, in particolare, un dibattito, il 17, con tutti i sindaci che hanno deliberato per la modifica del codice doganale allo scopo di tutelare in vero Made in Italy, bandendo il falso.