Nuovi posti auto per il campus in vista degli European Universities Games 2026

È stato inaugurato il nuovo parcheggio realizzato a servizio della Comunità, in via Allende, in un’area limitrofa all’Università di Salerno. Il nuovo intervento rafforza il percorso di collaborazione tra il Comune di Baronissi e l’Ateneo e valorizza un’area destinata a diventare sempre più centrale per la vita del territorio.

L’opera assume un valore ancora più significativo in vista degli European Universities Games EUG 2026, la manifestazione sportiva universitaria europea che tra pochi giorni porterà a Salerno migliaia di studenti-atleti provenienti da tutto il continente. L’area parcheggio è adiacente al campus universitario che ospita già impianti sportivi, come i campi da padel, e sarà ulteriormente potenziata con la realizzazione dei campi da beach volley previsti nel programma della manifestazione. L’area, di circa 1.000 metri quadrati, è stata acquisita dall’Università degli Studi di Salerno nell’ambito di un rapporto convenzionale. L’intervento, del valore complessivo di 70.000 euro, di cui 58.000 destinati ai lavori, ha consentito la realizzazione di un parcheggio con 43 posti auto, uno dei quali riservato alle persone con disabilità. Particolare attenzione è stata riservata alla sostenibilità ambientale e alla sicurezza: la pavimentazione è stata realizzata con materiale drenante in brecciolino, mentre la scarpata prospiciente l’ingresso dell’Università è stata sistemata attraverso opere di ingegneria naturalistica. A conferma del rapporto di collaborazione tra Comune e Unisa, è intervenuta la Professoressa Roberta Di Pace, in qualità di delegata del Rettore.

“Ogni intervento che migliora i servizi e la qualità degli spazi pubblici rappresenta un investimento per il futuro della nostra comunità – dichiara la Sindaca Anna Petta –. Questo parcheggio nasce in un’area strategica, dove università e sport si incontrano, e contribuisce a rendere più funzionale e accogliente uno spazio frequentato ogni giorno da studenti, cittadini e operatori. La presenza dell’Università degli Studi di Salerno rappresenta una straordinaria opportunità di crescita per il nostro territorio e continueremo a lavorare per rafforzare questa sinergia.”

“Questa opera si inserisce in una visione complessiva di valorizzazione dell’area universitaria e sportiva – dichiara il Vicesindaco e assessore ai Lavori Pubblici Luca Galdi –. Non parliamo soltanto di un parcheggio, ma di un’infrastruttura che migliora l’accessibilità e accompagna un percorso di sviluppo che renderà il territorio sempre più attrattivo anche in vista degli European Universities Games 2026. Ringrazio gli uffici comunali, i tecnici e tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione di quest’opera.”

La Prof.ssa Roberta Di Pace: “Questo intervento rappresenta un passo importante nel percorso di integrazione tra Università e territorio. Rendere quest’area sempre più accessibile e funzionale significa offrire servizi migliori alla comunità universitaria e creare nuove opportunità di crescita. Stiamo lavorando per abbattere ogni barriera tra Ateneo e città, con una visione condivisa che guarda al futuro e che trova negli European Universities Games 2026 un’importante occasione di sviluppo.”