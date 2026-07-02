I festeggiamenti erano già iniziati a maggio in onore Santa Rita e a giugno in onore di Sant’Antonio, ma nel prossimo fine settimana, 3,4 e 5 luglio, entrano nel vivo nello storico Rione Cappelluzza di Grottaminarda, per celebrare entrambi i Santi, in attesa poi del grande evento del 19 luglio con il concerto dei Nomadi.

Anche per questa 51^ edizione il Comitato Festa Sant’Antonio e Santa Rita, sotto l’egida della Parrocchia di Santa Maria Maggiore e con il patrocinio del Comune di Grottaminarda, ha organizzato tutto al meglio, a cominciare dalla brochure di presentazione, ancora una volta ricca di aneddoti, foto, usi e costumi, a sottolineare come questa festa da oltre mezzo secolo promuova e valorizzi valori quali la fede, la tradizione, la musica, lo stare insieme.

Accanto al programma civile quello religioso con Rosari, Sante Messe e la processione coclusiva.

- Si comincia domani, venerdì 3 luglio, alle 21:00, con la XXVI “Sagra del cicatiello con il pulieio”, inoltre spezzatino con patate, peperoni, salsiccia; alle 21:30 spettacolo musicale della live band Michele Inglese Show.

- Sabato 4 luglio sempre alle 21:00, la “Sagra del cicatiello con il pulieio” e alle ore 21:30 spettacolo musicale “Amici di Balera”.

- Domenica 5 luglio alle 19:00 la Santa Messa presso la Cappelluzza e alle 20:00 la solenne Processione per le vie principali del paese; alle ore 21:00 Spettacolo pirotecnico su Piazzale Padre Pio e alle 21:30 gran serata di liscio con il gruppo musicale “I Nicolas”.

- Domenica 19 luglio poi, alle 22:30, il grande concerto dei Nomadi nel piazzale “G.Scirea” di via Tratturo.

L’Amministrazione comunale guidata da Marcantonio Spera ringrazia il Comitato Festa ed il Presidente Don Rosario Paoletti, come sempre attenti e puntuali per la riuscita dell’evento e per l’impegno di rinnovare e mantenere ben salda una tradizione storica in un quartiere storico e ringrazia tutti i cittadini e quanti arriveranno da fuori ad onorare, con la loro partecipazione, la Festa della Cappelluzza e Grottaminarda.