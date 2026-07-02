Riduzione della TARI e servizi più efficienti

Salvatore Pastore segretario provinciale del Partito Liberaldemocratico incontra Salvatore Ruggiero assessore con delega all’ecologia del comune di Lioni per elogiarne l’operato e accogliere con favore la riduzione della TARI fino al 12%, con benefici concreti per cittadini e attività commerciali.

Il risultato è frutto di una riprogrammazione del servizio di gestione dei rifiuti e di scelte politiche ed amministrative orientate all’efficientamento della spesa pubblica, che consentiranno un alleggerimento della pressione fiscale locale.

Nel corso del colloquio tra Pastore e l’assessore con delega all’ecologia del Comune Irpino, è stato approfondito il percorso intrapreso dall’amministrazione, che ha scelto di indire una gara affinchè il servizio fosse affidato a chi potesse garantirne la gestione più efficace, superando la vecchia gestione in ambito pubblico.

Secondo quanto evidenziato dall’assessore, una maggiore apertura al mercato e l’affidamento del servizio a operatori privati è stata l’arma vincente che ha determinato una riduzione dei costi e soprattutto un miglioramento della qualità del servizio per i cittadini, rispetto a modelli gestionali caratterizzati da maggiori rigidità e costi strutturali più elevati.

Il Partito Liberaldemocratico auspica che tali modelli virtuosi di gestione della cosa pubblica possano essere presi ad esempio anche da altre amministrazioni locali, ribadendo che la crescita economica e il miglioramento dei servizi pubblici non possono basarsi su una spesa inefficiente o su un uso eccessivo delle risorse dei contribuenti, ma devono derivare da politiche di responsabilità fiscale, concorrenza e valorizzazione del settore privato.

L’esperienza di Lioni (AV) viene dunque letta come un esempio virtuoso di come scelte orientate all’efficienza possano tradursi in risultati concreti per la comunità e soprattutto per le tasche dei cittadini