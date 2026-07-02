Ad Avellino la presentazione del libro “1860: La verità” tra storia e ricerca sull’Unità d’Italia

Giovedì 9 luglio prossimo, alle ore 16:30, si terrà un nuovo appuntamento della rassegna libraria dell’Archivio di Stato di Avellino “I giovedì della lettura”. Giovedì 9 luglio prossimo, alle ore 16:30, si terrà un nuovo appuntamento della rassegna libraria dell’Archivio di Stato di Avellino “I giovedì della lettura”.

In tale occasione si presenterà il secondo volume dell’opera “1860: LA VERITÀ”. Da oltre ‘Mille’ articoli della stampa europea dell’epoca, la cronaca, i retroscena, gli scoop che raccontano altri ‘come e perché’ dell’impresa garibaldina e dell’unità d’Italia”, di Antonio Formicola e Claudio Romano.

La presentazione sarà introdotta da Lorenzo Terzi, direttore dell’Archivio di Stato di Avellino. Il ricercatore Roberto de Simone dialogherà con uno degli autori, lo storico Claudio Romano.