Il Comune condanna ogni intimidazione ed esprime fiducia nella magistratura

Attentato a Sigfrido Ranucci, solidarietà dell’Amministrazione comunale di Avella: “Avella, comunità fondata sulla legalità e il rispetto delle istituzioni“.

Il Sindaco Dott. Vincenzo Biancardi e l’Amministrazione comunale di Avella esprimono solidarietà e vicinanza al giornalista Sigfrido Ranucci per il grave attentato subito, condannando ogni atto di intimidazione e violenza nei confronti di chi svolge il proprio lavoro nel campo dell’informazione.

In relazione alle notizie riguardanti gli arresti eseguiti nell’ambito delle indagini, l’Amministrazione comunale manifesta piena fiducia nell’operato della Magistratura e delle Forze dell’Ordine, affinché venga accertata ogni eventuale responsabilità.

Il Comune di Avella intende tuttavia tutelare l’immagine della propria comunità, che non può essere identificata con le vicende giudiziarie che riguardano singoli individui. Avella è una realtà composta da cittadini, associazioni, operatori economici e istituzioni che ogni giorno lavorano nel segno della legalità, della cultura e della valorizzazione del territorio.

Il Sindaco e l’ Amministrazione esprimono la loro vicinanza alla vittima e la ferma condanna per ogni forma di violenza, ribadendo che un episodio riferibile a una singola persona non può offuscare il volto di un’intera comunità che crede nei valori della convivenza civile e del rispetto delle regole.

L’Amministrazione comunale continuerà a difendere il buon nome di Avella e a promuovere i principi di legalità e partecipazione che da sempre contraddistinguono la città.