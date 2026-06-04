Boscotrecase (NA) – Riapre il Pronto Soccorso

“La riapertura del Pronto Soccorso dell’ospedale di Boscotrecase, prevista per l’11 giugno, rappresenta un risultato fondamentale per tutta l’area vesuviana. In questi anni, in Consiglio regionale, abbiamo sostenuto con forza la necessità di restituire piena operatività a questo presidio, raccogliendo le istanze dei territori, dei cittadini e degli operatori sanitari. La rete dell’emergenza-urgenza ha bisogno di un punto di riferimento come quello di Boscotrecase” . A dirlo è il capogruppo regionale del Movimento 5 Stelle, Gennaro Saiello.

“Parliamo di un presidio strategico per le comunità di Boscotrecase, Boscoreale, Trecase, Torre Annunziata, Terzigno, Pompei e San Giuseppe Vesuviano – aggiunge Saiello – un’area vasta che in questi anni ha dovuto fare i conti con la chiusura del servizio e con il conseguente sovraccarico degli ospedali limitrofi, con inevitabili difficoltà nella gestione delle emergenze. Ringrazio il Presidente della Regione Campania Roberto Fico per l’impegno concreto nel rafforzamento della sanità pubblica e per aver posto tra le priorità la restituzione ai territori di servizi essenziali. La sua attenzione ha contribuito a riportare al centro dell’agenda istituzionale una sanità più vicina ai cittadini, capace di rispondere ai bisogni reali delle comunità”.

“Continueremo a seguire da vicino questa fase – conclude Saiello – perché la riapertura di Boscotrecase si traduca in un potenziamento reale, stabile e duraturo della rete dell’emergenza-urgenza nell’area vesuviana”.