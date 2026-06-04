La Comunità Montana del Fortore incontra la Regione: focus su turismo, sviluppo e contrasto allo spopolamento

Una delegazione della Comunità Montana del Fortore, composta dal presidente Zaccaria Spina, dal vice-presidente Giuseppe Addabbo e dal sindaco di San Marco dei Cavoti Angelo Marino, è stata ricevuta a Napoli dall’assessore al Turismo della Regione Campania, Enzo Maraio, per un incontro dedicato alle prospettive di sviluppo delle aree interne e, in particolare, all’attuazione della Strategia Nazionale per le Aree Interne (SNAI) del Fortore.

L’incontro si è svolto in un clima di grande collaborazione istituzionale ed è stato anche l’occasione per approfondire le opportunità derivanti dal recente finanziamento destinato al comparto turistico delle aree interne campane. Nell’ambito del riparto regionale, infatti, l’area SNAI Fortore Beneventano è risultata beneficiaria di un finanziamento pari a circa 653 mila euro, il cui decreto è stato notificato nei giorni scorsi.

“Abbiamo innanzitutto ringraziato l’assessore Maraio – ha dichiarato il presidente della Comunità Montana del Fortore, Zaccaria Spina – per la disponibilità e l’attenzione concreta che sta dimostrando nei confronti delle aree interne della Campania. Non si tratta soltanto di una vicinanza istituzionale, ma di un sostegno tangibile che trova conferma nei provvedimenti adottati dalla Regione e nelle risorse messe a disposizione dei territori più fragili”.

La Comunità Montana ha già avviato una fase di confronto per definire in tempi rapidi una progettazione condivisa che consenta di utilizzare efficacemente le risorse assegnate.

“Lavoreremo insieme ai comuni - ha aggiunto Spina – per costruire una progettazione organica e coerente con le finalità e gli obiettivi della progettualità approvata . Il turismo rappresenta un asse strategico importante per la nostra area e costituisce una parte significativa della Strategia SNAI, che ricordiamo essere stata la prima in Campania, in ordine di tempo, ad ottenere l’approvazione della Cabina di Regia nazionale. Attendiamo ora i successivi passaggi amministrativi, auspicando che possano essere completati in tempi brevi”.

Nel corso del confronto è stata inoltre evidenziata la necessità di garantire una maggiore coerenza tra i tempi della programmazione e quelli dell’attuazione. “Spesso – ha sottolineato il presidente della Comunità Montana – assistiamo a iter burocratici particolarmente lunghi nelle fasi precedenti, mentre una volta arrivati agli enti attuatori vengono richiesti tempi di realizzazione molto stretti e non sempre compatibili con la complessità dei territori e degli interventi da mettere in campo”.

L’incontro è servito anche a gettare le basi per un rapporto di collaborazione stabile e continuativo tra la Regione Campania e l’area del Fortore sulle tematiche legate al turismo, alla valorizzazione del patrimonio ambientale, culturale e identitario e alla promozione territoriale.

Da parte dell’assessore Maraio è stata confermata la piena disponibilità a mantenere alta l’attenzione sulle aree interne e a sostenere progettualità capaci di produrre effetti durevoli nel tempo.

Particolare condivisione è emersa sulla necessità di investire in interventi strutturali, evitando iniziative episodiche prive di ricadute concrete e permanenti sui territori. Tra gli obiettivi indicati figurano la valorizzazione delle destinazioni turistiche al di fuori dei circuiti tradizionali, la promozione di una maggiore destagionalizzazione dei flussi e la costruzione di un’offerta integrata capace di generare sviluppo economico e occupazione.

“Si tratta di una visione che condividiamo pienamente – ha concluso il presidente Spina – perché è perfettamente in linea con gli obiettivi della Strategia Nazionale delle Aree Interne: contrastare lo spopolamento, ridurre i divari territoriali, favorire uno sviluppo sostenibile e garantire maggiori opportunità alle comunità locali. Il Fortore possiede risorse straordinarie e ha tutte le potenzialità per diventare un modello di crescita equilibrata e duratura”.