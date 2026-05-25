Vittoria esterna della Scandone Avellino a Matera che conquista gara 1 della semifinale playoff

Vittoria esterna della Scandone Avellino, che sbanca il Pala Sassi al termine di una battaglia intensa e conquista gara 1 della semifinale playoff. In una vera bolgia, trascinata dal calore del pubblico della Virtus Matera, i biancoverdi sfoderano una prestazione di grande maturità, solidità mentale e compattezza di squadra, imponendosi 66-69 e conquistando così il primo match point casalingo per l’accesso alla finale.

Determinante la prova del centro Donda, autentico MVP della serata: una doppia doppia dominante da 10 punti e 13 rimbalzi, con un impatto costante nel pitturato su entrambi i lati del campo. Fondamentale anche Stefanini, decisivo con le sue triple e con un contributo prezioso in fase difensiva, mentre Cantone ha gestito con grande personalità i possessi più delicati del finale, prendendo in mano la regia dopo l’infortunio di Kmetic. Una vittoria pesantissima per la Scandone, che ora potrà giocarsi l’accesso alla finale davanti al pubblico del Del Mauro in gara 2, in programma mercoledì 27 maggio alle ore 20:30.

Parte a ritmi alti la gara, ma con percentuali basse nei primi possessi. La Scandone trova i primi punti in transizione con Scanzi e Duranti, mentre i lucani si sbloccano dalla lunetta con Zanetti e Valle approfittando dei falli spesi dagli ospiti. La gara resta equilibrata e molto intensa sui due lati del campo: Kmetic colpisce dall’arco, ma Valle replica immediatamente dalla lunga distanza. Dalla panchina cambia l’inerzia Stefanini, autore di due triple consecutive che valgono il +6 per Avellino. Nel finale, i liberi di Roberto permettono alla Virtus di restare a contatto: il primo quarto si chiude sul 18-21. Nel secondo quarto la Scandone Avellino alza il livello della propria pallacanestro e prende in mano l’inerzia del match.

Nel pitturato si accende il duello tra Preira e Donda, ma è soprattutto l’asse Donda-Kmetic a creare problemi alla difesa lucana, costringendo coach Miriello al timeout. Stefanini continua a colpire dall’arco e spinge i suoi sul +11. Matera fatica offensivamente e ritrova punti solo con un semigancio di Preira, mentre Avellino continua a muovere bene la palla arrivando anche sul +12. I lucani provano a rientrare con un mini-parziale di Roberto, ma la tripla di Duranti e una giocata spalle a canestro di Donda respingono il tentativo di rimonta. Dominante nel pitturato, Donda fa la differenza anche in difesa e dalla lunetta. All’intervallo lungo la Scandone conduce 30-43. Il terzo quarto si apre con un fallo antisportivo molto severo fischiato a Cioppa, che però si riscatta subito con una tripla su assist di Gay.

La Virtus Matera rientra in campo con maggiore intensità e, trascinata da Ani e Roberto, torna rapidamente a contatto approfittando di una difesa poco attenta della Scandone Avellino. La tripla di Ani riporta i lucani a due possessi di distanza e cambia completamente l’inerzia della gara. Avellino si blocca offensivamente, il Pala Sassi si accende e Zanetti firma il sorpasso dei padroni di casa. Nel momento più difficile per i biancoverdi, con Kmetic che esce per infortunio, Stefanini interrompe il lungo digiuno offensivo con una tripla pesantissima che vale il 53-51 Scandone al 30’.

L’ultimo quarto si apre con l’ennesima tripla di Stefanini e una grande giocata di Gay in avvicinamento al ferro. La Scandone Avellino ritrova lucidità offensiva e solidità a rimbalzo con Donda protagonista nel pitturato. Nel finale Avellino prova l’allungo e, a cinque minuti dalla sirena, è avanti di cinque punti nonostante alcune occasioni sprecate. La Virtus Matera resta però in partita con Roberto, mentre Vitale realizza punti pesanti in contropiede. Donda firma il nuovo +4 a novanta secondi dalla fine e il canestro di Cantone sembra chiudere i conti, ma la tripla di Bischetti riporta Matera a -3 a 26 secondi dal termine.

Nel finale, però, Vitale è glaciale dalla lunetta e consegna alla Scandone il successo per 66-69, con cui gli irpini espugnano il Pala Sassi e si prendono gara 1 della semifinale. Queste le dichiarazioni di coach Dell’Imperio al termine della gara: “Avevamo bisogno di una partita solida, vera, da combattenti, perché eravamo consapevoli di affrontare una squadra ostica, ben allenata e con individualità importanti, che non a caso ha chiuso al primo posto il proprio girone. È stata una gara dura, fisica, intensa, davanti a un pubblico di categoria superiore. I ragazzi sono stati straordinari e faccio a tutti i miei più grandi complimenti. Hanno disputato una partita esemplare, restando lucidi anche nel momento più complicato, quando Matera è rientrata dal -13. In quel frangente abbiamo dimostrato maturità, compattezza e soprattutto una grande voglia di vincere. Non abbiamo ancora fatto nulla, però: è finito soltanto il primo tempo della serie. In gara 2 dovremo ripartire dalla stessa mentalità, dalla stessa fame e con ancora più intensità per provare a raggiungere il nostro obiettivo.”