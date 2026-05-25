Giovedì 28 maggio si terrà un nuovo incontro della rassegna dell’Archivio di Stato di Avellino

Giovedì 28 maggio prossimo, alle ore 16:30, si terrà un nuovo appuntamento della rassegna libraria dell’Archivio di Stato di Avellino “I giovedì della lettura”. Giovedì 28 maggio prossimo, alle ore 16:30, si terrà un nuovo appuntamento della rassegna libraria dell’Archivio di Stato di Avellino “I giovedì della lettura”.

In tale occasione si presenterà il libro “Una pandemia medievale. Regno di Napoli e Principato Ultra tra Peste Nera e Crisi del Trecento”, di Francesco Barra.

L’evento verrà introdotto da Lorenzo Terzi, direttore dell’Archivio di Stato di Avellino.

Dialogheranno con l’autore: Fiorenzo Iannino, docente di Materie letterarie, e Michele Sisto, docente di Scienze naturali. Modererà il giornalista Gianluca Amatucci.

La Peste Nera del 1348 minacciò di travolgere la società dell’Europa tardo-medievale. L’urto della morte, anonima e di massa, di una enorme parte della popolazione provocò infatti un impatto antropologico e psicologico talmente sconvolgente da indurre la società verso un processo collettivo di atomizzazione individualistica.

Anche per il Mezzogiorno d’Italia fu quello un secolo dominato, a livello politico, dall’anarchia feudale e, a livello strutturale, da una crisi recessiva profondissima e radicale. Il Regno di Napoli sarebbe di fatto scomparso come autonomo e attivo fattore storico, discendendo a oggetto di conquista politica ed economica.

Fu proprio durante quel durissimo “secolo di ferro” che assunsero forme pressoché irrevocabili la subalternità e l’inferiorità, non solo politica quanto soprattutto produttiva ed economica, del Mezzogiorno rispetto all’Italia e all’Europa. Vennero così poste le premesse di quella che sarebbe divenuta la “Questione meridionale”.