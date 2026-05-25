Il programma dell’edizione 2026 con appuntamenti per coinvolgere tutte le età e valorizzare il centro urbano

Solofra si prepara a vivere uno degli appuntamenti più attesi dell’anno con i festeggiamenti in onore di San Michele Arcangelo, in programma dal 18 al 23 giugno, e organizzati dal Comitato Festeggiamenti San Michele Arcangelo. Sei giorni di eventi religiosi, musica dal vivo, artisti di strada, street food, spettacoli pirotecnici e luminarie artistiche trasformeranno il centro cittadino in un grande luogo di incontro e partecipazione. Un appuntamento che negli anni è diventato un punto di riferimento per l’estate irpina, capace di richiamare pubblico da tutta la provincia e oltre grazie a un programma che unisce tradizione, spettacolo e intrattenimento.

Il programma dell’edizione 2026 presenta appuntamenti pensati per coinvolgere tutte le fasce d’età e valorizzare il centro urbano attraverso spettacoli diffusi, cultura musicale e momenti di aggregazione.

Uno dei momenti simbolo della manifestazione sarà l’accensione delle luminarie artistiche. Giovedì 18 giugno, in Piazza San Michele, andrà in scena “Luci sulla mia Città”, l’accensione musicale delle luminarie con tecnologia RGB realizzata dalla Premiata Ditta “BLASI Group” di Grottolella. Un evento scenografico che unirà musica, effetti luminosi e installazioni artistiche, confermando il ruolo centrale delle luminarie nella tradizione delle feste patronali del Sud Italia.

Tra gli eventi più attesi spicca il Solofra Street Sound, che porterà sul palco di Piazza San Michele alcuni nomi molto apprezzati dal pubblico. Venerdì 19 giugno spazio ai Vascover Band, mentre sabato 20 giugno sarà la volta dei Berlino 84 e, a seguire, Lisa Millet con il supporto di DJ SIMA. Lunedì 22 giugno saliranno sul palco Dipinto e, a seguire, Samurai Jay, tra gli artisti più noti della scena urban italiana contemporanea, reduce dal grande successo ottenuto sul palco di Sanremo.

Per tutta la durata della manifestazione, Piazza San Michele ospiterà inoltre la quarta edizione di “Solofra Street Food”, realizzata in collaborazione con The Warrior srl, con stand enogastronomici, profumi, sapori e prodotti tipici locali.

Grande attenzione sarà dedicata anche agli spettacoli itineranti nel centro città con il Festival degli Artisti di Strada. In programma performance circensi, trampolieri, animazione e spettacoli per famiglie con ospiti come Ballon Woman e Alessio Ferrara da “Bus Theater”.

Accanto agli spettacoli moderni, resta forte il legame con la tradizione bandistica. Durante il weekend si esibiranno alcuni prestigiosi complessi bandistici, tra cui il Premiato Storico Gran Concerto Bandistico “F. Fenaroli” – Città di Lanciano, il Gran Concerto Bandistico “Città di Ailano” e il Gran Concerto Bandistico “Città di Rutigliano”, protagonisti di matinée musicali, itinerari concertistici e del tradizionale “Bandone” lungo le strade cittadine.

Spazio anche alle famiglie e ai più piccoli con le attività curate da Smile Animation: fluo party, magia, baby dance e spettacoli di mangiafuoco animeranno il centro città dal 18 al 23 giugno. Sabato 20 giugno si terrà inoltre “Bambini al centro della festa”, una mattinata dedicata ad attività sportive, musica e intrattenimento per i più piccoli.

A chiudere i festeggiamenti, martedì 23 giugno, sarà il grande spettacolo pirotecnico finale. Alle ore 22:00 è prevista l’Accensione Piromusicale del Campanile, mentre alle ore 23:30, in località Pastena, andrà in scena “…e lucean le stelle”, il Grandioso Spettacolo Pirotecnico “Città di Solofra”, a cura di Pirotecnica Pannella da Ponte (BN).

I festeggiamenti in onore di San Michele Arcangelo rappresentano da sempre uno dei momenti più sentiti per la comunità solofrana, capace di coniugare fede, identità popolare, tradizione e spettacolo in un’atmosfera di grande partecipazione collettiva.