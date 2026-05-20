L’evento finale “Abbattiamo il Muro” si terrà il 21 maggio in via Verdi ad Avellino

La campagna elettorale si chiuderà senza iniziative nel giorno di Santa Rita. È la scelta annunciata da Laura Nargi, che ha deciso di anticipare l’evento finale per rispetto di una delle ricorrenze più sentite dalla tradizione religiosa e popolare della città.

“La politica deve riconoscere i momenti che appartengono alla comunità”. afferma la candidata sindaco, sottolineando come la giornata dedicata a Santa Rita sia vissuta ad Avellino tra fede, preghiera e partecipazione familiare. Una dimensione che, nelle sue parole, non può essere sovrapposta alla competizione elettorale.

La chiusura della campagna è stata quindi fissata per giovedì 21 maggio alle 18:30 in via Verdi, con l’iniziativa dal titolo “Abbattiamo il Muro”. Un appuntamento pensato come momento conclusivo di confronto pubblico con cittadini e sostenitori.

Nel suo intervento, Nargi richiama il tema della distanza tra istituzioni e territorio, descrivendo il “muro” come la separazione tra decisioni politiche e bisogni quotidiani delle persone. L’obiettivo dichiarato è quello di trasformare la chiusura della campagna in un’occasione di partecipazione collettiva.

L’incontro si terrà dunque il 21 maggio 2026 alle 18:30 in via Verdi, ad Avellino.