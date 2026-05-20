Laura Nargi anticipa la chiusura della campagna: “Rispetto per Santa Rita”
L’evento finale “Abbattiamo il Muro” si terrà il 21 maggio in via Verdi ad Avellino
La campagna elettorale si chiuderà senza iniziative nel giorno di Santa Rita. È la scelta annunciata da Laura Nargi, che ha deciso di anticipare l’evento finale per rispetto di una delle ricorrenze più sentite dalla tradizione religiosa e popolare della città.
“La politica deve riconoscere i momenti che appartengono alla comunità”. afferma la candidata sindaco, sottolineando come la giornata dedicata a Santa Rita sia vissuta ad Avellino tra fede, preghiera e partecipazione familiare. Una dimensione che, nelle sue parole, non può essere sovrapposta alla competizione elettorale.
La chiusura della campagna è stata quindi fissata per giovedì 21 maggio alle 18:30 in via Verdi, con l’iniziativa dal titolo “Abbattiamo il Muro”. Un appuntamento pensato come momento conclusivo di confronto pubblico con cittadini e sostenitori.
Nel suo intervento, Nargi richiama il tema della distanza tra istituzioni e territorio, descrivendo il “muro” come la separazione tra decisioni politiche e bisogni quotidiani delle persone. L’obiettivo dichiarato è quello di trasformare la chiusura della campagna in un’occasione di partecipazione collettiva.
L’incontro si terrà dunque il 21 maggio 2026 alle 18:30 in via Verdi, ad Avellino.