Calenda presenta “Difendere la libertà” a Salerno

Al Salone Moka il confronto pubblico con Sara Manfuso sul futuro dell’Europa

Giovedì 21 maggio 2026, alle ore 17:00, presso il Salone Moka di Salerno (Corso Vittorio Emanuele 108), si terrà la presentazione del nuovo libro di Carlo Calenda, “Difendere la libertà. L’ora dell’Europa”, edito da Piemme.

Un appuntamento dedicato al confronto sui grandi temi che attraversano oggi l’Europa: libertà, democrazia, sicurezza, economia e futuro delle nuove generazioni. Un’occasione di dialogo aperto sul ruolo dell’Italia e dell’Europa in uno scenario internazionale sempre più complesso e decisivo.

A dialogare con l’autore sarà la giornalista Sara Manfuso.

L’incontro sarà aperto al pubblico e rappresenterà un momento di approfondimento e partecipazione civile rivolto a cittadini, professionisti, studenti e rappresentanti del territorio.

Ingresso libero fino a esaurimento posti.