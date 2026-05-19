Campania, focus sui rifiuti in Commissione Ambiente

Audito in Commissione Ambiente Antonello Barretta: differenziata al 58% e focus sul ciclo dei rifiuti in Campania

“Questa mattina, in Commissione Ambiente, abbiamo audito il Direttore generale per il Ciclo integrato dei rifiuti della Regione Campania, dott. Antonello Barretta, accompagnato dai dirigenti dei settori competenti ”. Lo dichiara il presidente della Commissione Ambiente del Consiglio regionale della Campania, Salvatore Flocco, a margine della seduta.

La Campania produce circa 2 milioni e mezzo di tonnellate di rifiuti all’anno e la raccolta differenziata si attesta al 58,05%. Un risultato importante ma ancora insufficiente rispetto all’obiettivo del 65%, necessario per avvicinare la chiusura del ciclo e ridurre il ricorso alle soluzioni più impattanti. Le aree interne registrano performance spesso positive, mentre permangono difficoltà nelle grandi aree urbane, a partire da Napoli.

“Il Direttore generale Barretta ha riferito che per l’anno in corso si stimano circa 80 milioni di euro di introiti dalla vendita dell’energia prodotta dal termovalorizzatore di Acerra. Ho proposto – annuncia Flocco – di convocare una prossima seduta della Commissione Ambiente proprio presso il termovalorizzatore. Vogliamo acquisire dati, verificare i monitoraggi, comprendere i costi, il funzionamento dell’Osservatorio dedicato e le condizioni del territorio di Acerra, che da anni sopporta un carico ambientale rilevante”.

Grazie al pieno funzionamento dell’impianto di Giugliano, all’avanzamento della rimozione delle ecoballe e alla realizzazione degli impianti di compostaggio, la sanzione imposta dalla Commissione europea è stata ridotta da 120 mila a 20 mila euro al giorno. La vera sfida è superare definitivamente le eredità della stagione emergenziale, aumentare la raccolta differenziata e rendere sempre più residuale il ricorso allo smaltimento e all’incenerimento. Particolarmente importante è anche il lavoro di rimozione delle ecoballe. Restano interventi su Masseria del Re e Lo Spesso, simboli di uno scempio ambientale che ha segnato territori e comunità. Per questo ritengo utile che la Commissione possa approfondire anche questi luoghi, perché la memoria degli errori commessi guidi le scelte future.

“Ringrazio il Direttore generale Barretta e i dirigenti intervenuti. Il mio obiettivo e quello dei commissari – conclude il presidente – è costruire un rapporto di proficua collaborazione istituzionale con la Direzione, senza rinunciare al ruolo di controllo e indirizzo del Consiglio, con una visione che metta al centro la tutela dei territori, la qualità ambientale e la responsabilità verso le nostre comunità”.