Avellino, incontro sul libro dedicato a Umberto Nobile

All’Archivio di Stato di Avellino un nuovo appuntamento della rassegna “I giovedì della lettura”

Aggiunto da Redazione il 19 maggio 2026.
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Copia di Copia di Copia di Copia di Copia di Copia di Copia di Copia di Copia di Copia di Copia di Copia di Copia di Copia di Copia di Copia di Copia di Copia di Copia di 8.....2025 Archivio di Stato di Avellino - ore 17.00 Via Giuseppe Verdi, 17 - 1Giovedì 21 maggio prossimo, alle ore 16:30, si terrà un nuovo appuntamento della rassegna libraria dell’Archivio di Stato di Avellino “I giovedì della lettura”.
In tale occasione si presenterà il libro “Il compagno generale. Umberto Nobile, l’Unione Sovietica e il partito Comunista italiano”, di Maurizio Erto.
L’evento verrà introdotto da Lorenzo Terzi, direttore dell’Archivio di Stato di Avellino.
Interverranno: Antonio Ventre, Direttore del Museo “Umberto Nobile” di Lauro, e lo storico Paolo Speranza.
Sarà presente l’autore.
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Source: www.irpinia24.it