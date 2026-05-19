Avellino, incontro sul libro dedicato a Umberto Nobile
All’Archivio di Stato di Avellino un nuovo appuntamento della rassegna “I giovedì della lettura”
Giovedì 21 maggio prossimo, alle ore 16:30, si terrà un nuovo appuntamento della rassegna libraria dell’Archivio di Stato di Avellino “I giovedì della lettura”.
In tale occasione si presenterà il libro “Il compagno generale. Umberto Nobile, l’Unione Sovietica e il partito Comunista italiano”, di Maurizio Erto.
L’evento verrà introdotto da Lorenzo Terzi, direttore dell’Archivio di Stato di Avellino.
Interverranno: Antonio Ventre, Direttore del Museo “Umberto Nobile” di Lauro, e lo storico Paolo Speranza.
Sarà presente l’autore.
Source: www.irpinia24.it