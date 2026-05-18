Provincia di Avellino, ammesse le candidature alla Presidenza
Domani a Palazzo Caracciolo il sorteggio pubblico dell’ordine dei candidati.
Nella giornata di oggi, lunedì 18 Maggio 2026, l’Ufficio Elettorale della Provincia ha provveduto all’esame delle candidature.
Al termine delle operazioni sono state ammesse entrambe le candidature presentate:
- Rizieri Buonopane, sindaco di Montella;
- Fausto Picone, sindaco di Candida.
Domani – martedì 19 maggio – alle ore 16.00, presso Sala Grasso di Palazzo Caracciolo, si procederà in seduta pubblica al sorteggio del numero d’ordine dei candidati alla carica di presidente della Provincia di Avellino.