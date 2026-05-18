Ad Avellino la rassegna di cortometraggi indipendenti

Finzione, documentari, animazione e sperimentazione al Campus Tam Tam per quattro appuntamenti gratuiti

Una selezione di cortometraggi variegata che presenta opere di finzione, documentari, drammi, commedie, video sperimentali e animazione: la rassegna OFFI_CINE è pronta ad accogliere artisti e spettatori, per dare vita ad una comunità curiosa di persone unite dalla stessa passione.

Ideato e organizzato dall’associazione Officine del Fotogramma, gli appuntamenti si svolgeranno presso il Campus Tam Tam di Avellino (Via Cocchia da Cesinali, n° 8), nel quartiere di Rione Mazzini, per quattro giovedì a cadenza quindicinale.

Si parte giovedì 21 maggio alle 19.00, con questi titoli in programma:

- EDIFICIO diretto da Stefano Bergamino. Un incubo che rappresenta realtà lavorative dove le persone sono viste come strumenti; la lotta per la sopravvivenza fino al crollo fisico e mentale

- SWAT GIRLS IN ACTION! diretto da Claudia Chiella. Il percorso di formazione di un gruppo di ragazze pakistane coinvolte in attività outdoor e nella valorizzazione del territorio: le loro esperienze, le emozioni, le difficoltà e i progressi vissuti durante il progetto, l’importanza dell’empowerment femminile e dell’impatto sociale dell’iniziativa sulla comunità locale. Non solo il racconto di un luogo e una cultura, ma anche la forza della formazione, dell’amicizia e della crescita personale.

- PAC-MAN diretto da Clara d’Aquino. In una giornata qualunque, il caos di una casa e il rumore di un videogioco rivelano ciò che Mara cerca di tenere nascosto: sé stessa.

- COSE DEL GENERE diretto da Angelo Sateriale. In un Gender Reveal Party, un bislacco animatore deve comunicare a due genitori che avranno una femminuccia. Il giorno della festa, entrando in paese, percepisce che tutti, familiari e parenti, vogliono il maschio. Riuscirà a trovare una soluzione che accontenti tutti?

- ALLA SVIZZERA diretto da Domenico Pizzulo. Un giovane becchino decide di emigrare in Svizzera per inseguire i suoi sogni. Il matto del villaggio lo esorta a restare: altrove non troverà quello che cerca.

Le prossime serate sono previste il 4 giugno, il 18 giugno e il 2 luglio. Non mancheranno gli autori e, dopo ogni visione, ampio spazio sarà dato al dibattito, per consentire un confronto aperto e stimolante con il pubblico.

La rassegna di cortometraggi indipendenti OFFI_CINE è organizzata in partneriship con l’associazione di volontariato Don Tonino Bello, che ha reso il Campus Tam Tam un hub culturale vissuto e operativo, l’associazione culturale Zia Lidia Social Club, che da oltre vent’anni promuove la cultura cinematografica nella città di Avellino, e l’azienda Foto Diego, punto di riferimento per professionisti e amatori del settore foto e video.

Un ringraziamento speciale va a Gecko Torteria, che offrirà un buffet ad ogni appuntamento.

L’ingresso all’evento è gratuito, ma riservato ai tesserati ARCI: sarà possibile effettuare l’iscrizione sul posto.