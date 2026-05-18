La UGL Matera (Pino Giordano) attacca la sinistra e rivendica i progressi guidati da Cosimo Latronico, Maurizio Friolo e Andrea Gigliobianco

“Dopo trent’anni di disastri della sinistra oggi Latronico, Friolo e Gigliobianco stanno facendo rinascere la sanità lucana. Ormai siamo davanti ad un copione ripetitivo e francamente stucchevole: ogni giorno il consigliere regionale Piero Lacorazza trova un motivo per attaccare l’assessore regionale alla Sanità Cosimo Latronico e chi, con serietà e competenza, sta lavorando per rimettere in piedi la sanità lucana. A questo coro si aggiungono Chiorazzo, Vizziello e certa sinistra sindacale che improvvisamente scoprono problemi che esistono da decenni ma sui quali, quando governavano loro o erano vicini ai centri decisionali, tacevano completamente”.

Lo dichiara Pino Giordano, segretario provinciale UGL Matera.

“Lacorazza continua quotidianamente con comunicati e attacchi mediatici che hanno ormai il sapore evidente della propaganda politica permanente. Ma i cittadini lucani non hanno dimenticato chi ha governato questa Regione per oltre trent’anni riducendo la sanità lucana in condizioni drammatiche. Non può oggi fare il professore chi appartiene a quella classe politica che ha consentito il depotenziamento degli ospedali, la fuga dei pazienti verso altre regioni, la carenza cronica di personale sanitario, liste d’attesa infinite e mortificazione continua del territorio materano. Il centrosinistra lucano dovrebbe avere almeno il buon gusto del silenzio e fare autocritica, invece di scaricare ogni giorno responsabilità sugli altri. Lacorazza parla come se la sanità lucana fosse crollata ieri mattina, dimenticando che i problemi arrivano da anni di gestione fallimentare targata sinistra. È troppo facile oggi fare populismo sulla pelle dei cittadini e dei lavoratori della sanità. Al contrario – continua Giordano – oggi bisogna riconoscere che grazie al lavoro dell’assessore Latronico, del direttore generale ASM Maurizio Friolo e del direttore sanitario Andrea Gigliobianco qualcosa sta finalmente cambiando davvero. E lo vedono soprattutto i cittadini del Materano. L’ospedale Madonna delle Grazie di Matera sta tornando ad essere un presidio sanitario centrale e autorevole. Si sta lavorando sul rafforzamento dei servizi, sull’organizzazione, sul personale e sulla qualità dell’assistenza. Ma soprattutto si sta restituendo dignità ad una struttura che per anni è stata penalizzata da scelte politiche sbagliate. Ancora più evidente è quanto accaduto a Policoro. L’ospedale di Policoro, che per troppo tempo era stato abbandonato e ridimensionato, oggi è rinato e si conferma insieme all’ospedale di Matera una vera eccellenza sanitaria per il territorio jonico e per tutto il Materano. Questo risultato non nasce per caso e soprattutto non nasce dai comunicati stampa della sinistra. Nasce da una programmazione seria, da una visione politica concreta e dal lavoro quotidiano portato avanti da Latronico, Friolo e Gigliobianco. Dispiace vedere che davanti a risultati concreti ci sia ancora chi preferisce alimentare un clima tossico e negativo pur di colpire il governo regionale. Lacorazza ormai sembra più impegnato a fare campagna elettorale permanente che a costruire proposte utili per la Basilicata. La UGL Matera continuerà invece a stare dalla parte dei cittadini, degli ammalati, dei lavoratori della sanità e degli operatori che ogni giorno garantiscono servizi spesso in condizioni difficili. Proprio per rispetto verso questi lavoratori non accettiamo il continuo sciacallaggio politico di chi tenta di dipingere una sanità allo sbando quando invece, dopo anni di immobilismo, si stanno finalmente vedendo segnali concreti di rilancio. Nessuno sostiene che tutti i problemi siano stati risolti, sarebbe falso dirlo. Ma negare i miglioramenti ottenuti nel Materano significa essere in malafede. Oggi c’è una classe dirigente regionale che ha deciso di investire davvero sulla sanità lucana e sui territori, mettendoci faccia, responsabilità e lavoro. A Lacorazza, Chiorazzo, Vizziello e a certa sinistra sindacale diciamo chiaramente: basta con il terrorismo mediatico quotidiano. I cittadini lucani hanno capito perfettamente chi ha distrutto la sanità in passato e chi oggi, con fatica e serietà, sta cercando di ricostruirla. Matera, Policoro e tutto il territorio materano meritano rispetto e meritano una sanità moderna, efficiente e vicina ai bisogni reali delle persone. Finalmente questa strada è stata imboccata e nessuna polemica strumentale potrà fermare questo percorso. Latronico – conclude Giordano – sta dimostrando con i fatti di voler trasformare la sanità lucana in una realtà moderna ed efficiente. Dopo anni di parole, oggi vediamo finalmente una sanità che prova a ripartire davvero mettendo al centro lavoratori, ospedali e cittadini”.