Piano per migliorare collegamenti ferroviari e mobilità urbana della città

Il rilancio di Avellino passa inevitabilmente da un sistema moderno ed efficiente di trasporti. È questa una delle priorità indicate dal candidato sindaco del campo largo, Nello Pizza, che interviene sul tema del collegamento ferroviario e della mobilità cittadina, indicando una strategia chiara per restituire centralità al capoluogo irpino.

«Un capoluogo di provincia senza collegamenti ferroviari è tagliato fuori dai più importanti flussi turistici e di trasporto merci. E la lentezza con la quale si sta procedendo per l’elettrificazione della linea Salerno-Avellino-Benevento, che rischia di fermarsi a Borgo Ferrovia, non proseguendo sulla tratta per il capoluogo sannita, preoccupa non poco. Credo che questo sia uno dei primissimi problemi di cui la futura amministrazione comunale debba occuparsi, a differenza di quanto hanno fatto le precedenti», afferma Pizza.

Per il candidato sindaco, sarà fondamentale accelerare il completamento dei lavori di elettrificazione dell’asse ferroviario e aprire finalmente la porta Ovest della città in direzione Napoli, così da restituire ad Avellino un collegamento strategico per studenti, lavoratori ed imprese.

«Chiederò un incontro al presidente della Regione Campania, Roberto Fico, e ai responsabili di Rfi per avere contezza della tempistica del progetto. Non accetterò altri rinvii. Avellino e gli avellinesi non possono più aspettare», sottolinea Pizza, che annuncia la convocazione di un tavolo tecnico-operativo con tutti i soggetti istituzionali coinvolti.

Il progetto di mobilità immaginato dal campo largo guarda anche ai collegamenti con l’Università di Fisciano e, attraverso la metropolitana di Salerno, con l’aeroporto Costa d’Amalfi, per trasformare Avellino nella porta d’ingresso di un turismo capace di unire zone costiere ed aree interne.

Accanto al tema ferroviario, il candidato sindaco indica altre priorità immediate: manutenzione costante delle strade cittadine, incremento delle corse dei bus urbani ed extraurbani e collegamenti più capillari tra centro, quartieri e comuni limitrofi.

«Una città moderna deve consentire a tutti di muoversi facilmente, senza isolamento tra periferie e centro», evidenzia Pizza, che propone un sistema di trasporto pubblico più efficiente e accessibile anche sul piano delle informazioni ai cittadini. Da un lato piattaforme digitali e applicazioni intuitive per le nuove generazioni, dall’altro il ripristino di cartelli chiari e aggiornati alle fermate per garantire un servizio realmente fruibile anche alle persone più anziane.

La sfida della mobilità rappresenta una scelta decisiva per il futuro di Avellino: collegare meglio la città significa renderla più attrattiva, vivibile e competitiva.