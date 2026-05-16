Disponibilità al dialogo con gli agricoltori della Media Valle del Sabato

Laura Nargi accoglie l’appello degli agricoltori della Media Valle del Sabato: “Pronta al confronto sulle difficoltà del comparto agricolo”

In merito al comunicato diffuso da Roberto Lauro, Responsabile degli Agricoltori della Media Valle del Sabato, desidero esprimere piena attenzione e disponibilità rispetto alla richiesta di incontro rivolta ai candidati sindaco della città di Avellino.

Ritengo che il comparto agricolo rappresenti una risorsa strategica per Avellino e per tutta l’Irpinia, non soltanto dal punto di vista economico, ma anche sotto il profilo sociale, ambientale e identitario. Le difficoltà che oggi vivono gli agricoltori – dall’aumento dei costi di produzione alla crisi della redditività, fino alle problematiche ambientali – meritano ascolto concreto e risposte serie da parte delle istituzioni.

Condivido pienamente la necessità di riportare l’agricoltura al centro del dibattito pubblico e considero fondamentale aprire un confronto diretto con chi quotidianamente lavora e tutela il territorio con impegno e sacrificio.

Per questo motivo confermo la mia disponibilità ad incontrare una delegazione degli Agricoltori della Media Valle del Sabato, in un clima di dialogo costruttivo e collaborazione, con l’obiettivo di approfondire le criticità del settore e valutare insieme possibili iniziative e strumenti di sostegno che l’amministrazione comunale potrà mettere in campo.

L’agricoltura deve tornare ad essere protagonista dello sviluppo del nostro territorio, valorizzando le produzioni locali, sostenendo le imprese agricole, promuovendo la tutela ambientale e creando nuove opportunità soprattutto per i giovani.

Ringrazio gli agricoltori per il lavoro che svolgono ogni giorno e per il contributo fondamentale che danno alla nostra comunità.