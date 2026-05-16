Focus su Autostazione Air e sicurezza urbana nelle aree sensibili della città

“Ci sono luoghi della città che rischiano di diventare terra di nessuno, soprattutto in determinati orari, esponendo i cittadini a potenziali pericoli e a comportamenti molesti di terzi. Troppo spesso i beni comuni sono bersaglio di atti di vandalismo, parchi o strutture pubbliche si trasformano in scena di comportamenti incivili e illegali” . E’ la denuncia di Massimo Picone, candidato alle elezioni amministrative di Avellino, nella lista Liberi e Forti, con Festa sindaco.

“Non possiamo – prosegue - lasciare andare alla deriva la nostra città. Occorre intervenire con urgenza per garantire tranquillità, sicurezza, rispetto delle regole e convivenza civile. E’ inaccettabile per esempio che l’Autostazione Air, frequentata ogni giorno da migliaia di persone di tutte le età, soprattutto giovani, che spesso si trattengono anche di sera nei locali della struttura e all’esterno, diventata ormai punto di incontro degli adolescenti, sia una sorta di bivacco di soggetti non raccomandabili o teatro di continue e insistenti richieste di questuanti.

L’autostazione è punto di arrivo e di partenza dalla città capoluogo, uno snodo dei trasporti urbani ed extraurbani che dovrebbe essere efficiente e presentabile, invece sta diventando sempre più area franca per persone violente, moleste o delinquenti.

Allo stesso modo, è necessario intervenire nei giardini di Piazza Kennedy e nelle zone limitrofe, che durante il giorno vedono la presenza di famiglie e bambini e contemporaneamente di gruppi che senza alcuna remora svolgono qualunque tipo di “attività”, probabilmente anche illecita.

Le risposte a queste situazioni non possono che essere diversificate: dalla prevenzione al controllo, alla repressione degli illeciti, fino alla sensibilizzazione dell’opinione pubblica.

I cittadini devono riappropriarsi dell’intera città, a qualunque ora”.

“Per quanto mi riguarda – conclude Picone – i nodi della sicurezza e del decoro urbano sono una priorità. Sarà mio impegno attivarmi affinché l’amministrazione comunale, insieme alle altre istituzioni del territorio e agli organi competenti, rendano pienamente fruibili e sicuri l’Autostazione e il parco di Piazza Kennedy”.