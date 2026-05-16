Parola all’Italia arriva in Irpinia
Un confronto aperto per costruire proposte concrete
Parola all’Italia arriva in provincia di Avellino! Oggi, sabato 16 maggio alle ore 10 presso Villa Gabry – Monteforte Irpino
Quando impegno, visione e capacità organizzativa si incontrano, nascono occasioni vere di partecipazione.
E questo è esattamente ciò che sta costruendo Antonio Aquino, portando sul territorio un’iniziativa che si sta svolgendo in tutta Italia, insieme al suo team.
Un evento aperto e gratuito che mette al centro le persone, le idee e il futuro del Paese. Non una semplice giornata di confronto, ma un momento concreto in cui cittadini e cittadine possono contribuire alla costruzione del programma di governo.
La domanda è chiara e fondamentale:
cosa deve fare il prossimo governo, nei prossimi cinque anni, per migliorare davvero la vita degli italiani?
Source: www.irpinia24.it