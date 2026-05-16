Sportelli rafforzati, prevenzione nelle scuole e servizi contro la violenza di genere

Rendere le pari opportunità una politica concreta, stabile e accessibile, capace di sostenere le persone ogni giorno e non soltanto nelle occasioni simboliche. Rendere le pari opportunità una politica concreta, stabile e accessibile, capace di sostenere le persone ogni giorno e non soltanto nelle occasioni simboliche.

È questo l’obiettivo del Punto 8 del programma di Avellino in Comune, dedicato ai servizi contro la violenza e alle azioni per l’inclusione e il rispetto dei diritti.

“Le pari opportunità non possono esistere solo nelle parole o nelle ricorrenze – dichiara Laura Nargi –. Devono tradursi in servizi veri, in presenza costante delle istituzioni e nella capacità di intervenire rapidamente quando una persona chiede aiuto”.

Tra le priorità indicate nel programma c’è la piena riattivazione dello sportello contro la violenza di genere, con un’équipe stabile composta da psicologhe, avvocate e assistenti sociali, un presidio telefonico e WhatsApp attivo, il raccordo operativo con le forze dell’ordine e tempi rapidi per l’accesso alla casa rifugio.

“Chi vive una situazione di violenza non può aspettare. Il Comune deve essere un punto di riferimento concreto, umano ed efficiente”, sottolinea Nargi.

Il programma prevede inoltre il potenziamento del Centro Malìka contro le discriminazioni legate all’orientamento sessuale e all’identità di genere, attraverso servizi di ascolto dedicati e attività di supporto.

Ampio spazio sarà riservato anche alla prevenzione, con percorsi formativi nelle scuole su relazioni, consenso e rispetto, insieme a misure di sostegno per favorire la conciliazione tra vita privata e lavoro delle donne lavoratrici.