Replica su trasporti e linguaggio istituzionale e rispetto nel dibattito politico

Laura Nargi: “Dare dell’isterica a una donna che replica nel merito è un linguaggio che appartiene al patriarcato che si dice di combattere” Laura Nargi: “Dare dell’isterica a una donna che replica nel merito è un linguaggio che appartiene al patriarcato che si dice di combattere”

In merito al comunicato diffuso dal candidato del centrosinistra Nello Pizza, ritengo necessario intervenire per ristabilire alcuni fatti e, soprattutto, per chiarire il significato delle parole utilizzate nel confronto pubblico.

Comincio da un punto molto semplice: la competenza sul trasporto ferroviario regionale è della Regione Campania. È un dato istituzionale, non un’opinione.

Per questo sorprende leggere tentativi di deresponsabilizzazione politica da parte di chi, per anni, ha guidato il Partito Democratico provinciale durante una lunga stagione di governo regionale del centrosinistra, con presidente, vicepresidente e assessorato ai Trasporti espressione della stessa area politica.

Sarà la città a valutare in quegli anni, chi era “senza ruoli” e dunque senza alcuna responsabilità politica rispetto alle condizioni del trasporto ferroviario che ancora oggi penalizzano Avellino e l’Irpinia.

Ma c’è un aspetto del comunicato che non può essere derubricato a semplice polemica politica.

Nel suo intervento, Nello Pizza scrive che mi sarei “fatta prendere da un’isteria”.

Una candidata sindaca che replica nel merito delle questioni amministrative e politiche viene definita “isterica”.

Non è una parola neutra. Non è una semplice espressione colorita. È un termine che porta con sé un’eredità culturale pesante, storicamente utilizzata per delegittimare le donne, ridurre le loro opinioni a emotività e tentare di screditarne la credibilità nel dibattito pubblico.

Colpisce ancora di più che a utilizzare questo linguaggio sia il candidato di una coalizione che nei propri documenti programmatici richiama esplicitamente la necessità di contrastare il sistema patriarcale e promuovere il rispetto della parità di genere.

La coerenza, però, si misura nei comportamenti concreti e nelle parole che si scelgono quando si affronta una donna che esprime una posizione politica diversa.

Il confronto democratico richiede rispetto. Sempre.

E il rispetto non può venire meno proprio nel momento in cui una donna interviene con fermezza nel dibattito pubblico.

Una cosa, tuttavia, va riconosciuta al candidato del centrosinistra: ha ragione quando sostiene che questa sia “tutta n’ata storia”.