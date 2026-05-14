Carabinieri accolgono in Caserma gli studenti dell’Istituto “J.F. Kennedy” di Nusco

Prosegue l’impegno del Comando Provinciale dei Carabinieri di Avellino nella diffusione della cultura della legalità tra le nuove generazioni. In un’ottica di costante collaborazione con le istituzioni scolastiche del territorio, la Compagnia di Montella ha accolto nella propria caserma gli alunni dell’Istituto Comprensivo Statale “J.F. Kennedy” di Nusco, trasformando l’incontro in un momento di formazione e cittadinanza attiva.

L’iniziativa, guidata dal Comandante della Compagnia, Capitano Maria Rosaria Paduano, ha consentito agli studenti di conoscere da vicino l’attività quotidiana dell’Arma. Sono stati illustrati i compiti istituzionali, le principali articolazioni operative, nonché i mezzi e le tecnologie in dotazione. Particolare attenzione è stata dedicata al ruolo del Numero Unico di Emergenza 112, quale strumento fondamentale di tutela e tempestivo intervento a servizio della collettività.

Fulcro dell’incontro è stato il tema della sicurezza stradale, affrontato come valore di responsabilità civile e rispetto della vita. All’iniziativa ha partecipato anche l’Associazione Italiana Familiari e Vittime della Strada, che ha portato una testimonianza diretta sull’attività di sostegno ai familiari delle vittime e sull’impegno dell’associazione nella sensibilizzazione sociale.

Nel corso del confronto è stata evidenziata l’importanza di promuovere comportamenti corretti e consapevoli sulla strada, con l’obiettivo di rafforzare nei giovani una cultura della prevenzione e della responsabilità condivisa.

L’iniziativa si inserisce nel più ampio progetto dell’Arma volto a consolidare il dialogo con le scuole e a rafforzare la vicinanza tra istituzioni e cittadini di domani, nella convinzione che la legalità si costruisca quotidianamente attraverso il rispetto delle regole e il senso di responsabilità individuale.