Tiso: “Bene gli aiuti di Stato, ma serve una riforma per un’Europa più efficace e rapida”

“Confeuro apprende con soddisfazione la decisione della Commissione europea di adottare il nuovo quadro temporaneo sugli aiuti di Stato, introducendo misure importanti a sostegno dei comparti dell’agricoltura, della pesca e dei trasporti. Si tratta di un intervento necessario e atteso, soprattutto in una fase storica caratterizzata da fortissime difficoltà economiche per il settore primario, dovute all’aumento dei costi dell’energia, dei carburanti e dei fertilizzanti” . Così Andrea Tiso, presidente nazionale di Confeuro, commenta il provvedimento adottato da Bruxelles.

“L’Unione europea – prosegue Tiso - ha dimostrato in questa occasione rapidità e concretezza, mettendo in campo strumenti utili per sostenere la resilienza del settore primario europeo e garantire continuità produttiva a migliaia di imprese agricole e della pesca. Tuttavia, pur riconoscendo il valore di queste misure straordinarie, è ormai evidente come l’Europa abbia bisogno di una profonda riforma strutturale, capace di rendere le istituzioni comunitarie più rapide, efficaci e autorevoli nei processi decisionali”.

Secondo Confeuro, infatti, molte delle attuali difficoltà derivano da regole ormai superate e inadatte ad affrontare le grandi sfide contemporanee. “Il principio dell’unanimità in alcuni settori vitali ad esempio – sottolinea Tiso - continua a rallentare le decisioni strategiche dell’Unione e rischia di rendere l’Europa sempre più fragile e ingovernabile. Basta il veto di un singolo Stato membro per bloccare le scelte degli altri ventisei Paesi, con inevitabili conseguenze anche sulle politiche agricole, economiche e sociali”.

Per il presidente nazionale di Confeuro è dunque necessario aprire una nuova stagione politica europea. “Superare l’unanimità non rappresenta soltanto una riforma istituzionale, ma il primo passo verso un’Europa più moderna, coesa e vicina ai cittadini e agli agricoltori. Allo stesso tempo, serve rafforzare il progetto europeo attraverso strumenti comuni come il debito condiviso e una maggiore unità fiscale. Solo così sarà possibile costruire un’Europa più equa, più solidale e realmente capace di sostenere chi lavora la terra ogni giorno”.