Monteforte Irpino (AV) – Furto in farmacia, tre denunciati

I Carabinieri recuperano refurtiva da 2mila euro. Una donna arrestata per un ordine di carcerazione pendente

I Carabinieri della Compagnia di Avellino, congiuntamente a quelli della Compagnia di Baiano, hanno deferito in stato di libertà un uomo e due donne (tutti di origini straniere, residenti a Napoli e di età compresa tra i 20 e i 40 anni), ritenuti responsabili di furto aggravato.

Nella serata di ieri, a seguito di segnalazione pervenuta al “112”, alcune “Gazzelle” sono intervenute presso una farmacia di Monteforte Irpino.

Gli accertamenti eseguiti nell’immediatezza hanno consentito di appurare che i tre, dopo essersi impossessati di vari farmaci e prodotti cosmetici, si erano dati a repentina fuga a piedi.

Le ricerche avviate dai Carabinieri hanno permesso, nel giro di pochi minuti, di individuare e bloccare i presunti responsabili, recuperando l’intera refurtiva, del valore complessivo di circa 2.000 euro, successivamente restituita all’avente diritto.

Nel corso delle attività, a carico di una delle donne è risultato pendente un ordine di esecuzione pena, emesso dalla competente Autorità giudiziaria per un furto commesso alcuni anni fa nel nord Italia, dovendo la stessa espiare la pena di 2 anni e un mese di reclusione.

Al termine delle formalità di rito, l’arrestata è stata tradotta presso un’idonea struttura penitenziaria.