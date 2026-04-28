UE, riforma del processo legislativo

La Commissione Europea presenta una riforma per rendere la legislazione più semplice e trasparente

La Commissione europea ha presentato oggi il suo piano per modernizzare il processo legislativo dell’UE, garantendo che le leggi siano più chiare, più semplici, applicate in modo più efficiente, basate su solide evidenze e meglio allineate alle esigenze dei cittadini e delle imprese.

Ursula von der Leyen, Presidente della Commissione europea, ha dichiarato: “L’Europa ha bisogno di una legislazione chiara e coerente che risponda pienamente alle esigenze dei nostri cittadini e delle nostre imprese. Oggi presentiamo il nostro piano per rendere il processo legislativo dell’UE più efficiente, più efficace e più trasparente. Applicheremo il principio della semplicità fin dalla progettazione e continueremo a garantire che ogni norma sia sostenuta da solide evidenze. Ma non solo: affronteremo anche la sovraregolamentazione, accelereremo l’applicazione delle norme e faremo pulizia dell’attuale corpus legislativo. Si tratta di un contributo fondamentale per rafforzare la nostra competitività.”