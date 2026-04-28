Il nuovo accordo punta a migliorare dialogo, collaborazione e rispetto dell'equilibrio istituzionale

Oggi la Presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen e la Presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola hanno firmato il nuovo Accordo quadro rivisto tra le due istituzioni. Questo accordo rafforza la cooperazione tra la Commissione e il Parlamento europeo, consolida la democrazia rappresentativa, migliora il dialogo e garantisce una maggiore trasparenza. Esso stabilisce un quadro di cooperazione aggiornato per assicurare che la Commissione e il Parlamento europeo collaborino in modo fluido, nel pieno rispetto dell’equilibrio istituzionale e delle prerogative conferite dai Trattati europei. L’accordo entrerà in vigore immediatamente dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Questa revisione segue un impegno assunto dalla Presidente von der Leyen nei suoi orientamenti politici e l’insieme di principi concordati tra la Presidente von der Leyen e la Presidente del Parlamento europeo, Roberta Metsola. L’ultima versione dell’accordo era stata firmata nel 2010, in seguito all’entrata in vigore del Trattato di Lisbona.

La Presidente Ursula von der Leyen ha dichiarato: “Quando i cittadini guardano all’Europa in cerca di risposte, si rivolgono all’Unione europea nel suo insieme. Per offrire il meglio possibile a tutti i nostri cittadini, le istituzioni dell’UE devono lavorare ancora più strettamente insieme. Questo accordo sottolinea il nostro impegno e la nostra cooperazione verso questo obiettivo comune.”