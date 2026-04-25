Scandone, sfida decisiva per il secondo posto

Ultimi 40 minuti di regular season: contro l’Aquilano serve una vittoria per blindare la posizione prima dei playoff

La Scandone Avellino si prepara a vivere una notte decisiva. Sabato 25 aprile, alle ore 20, il Pala Del Mauro sarà il teatro dell’ultimo atto della regular season per la Scandone, chiamata a una vittoria fondamentale contro il Basket Aquilano per blindare il secondo posto in classifica. Dopo il passo falso di Marigliano, la squadra di coach Dell’Imperio vuole voltare pagina e ritrovare subito ritmo e fiducia. In palio non c’è solo il piazzamento finale, ma anche l’inerzia emotiva con cui affrontare i playoff ormai alle porte.

Il secondo posto resta nel mirino, ma la pressione è alta: la concorrenza della Stella EBK Roma obbliga gli irpini a non fare calcoli e a puntare tutto sul successo. Più complicato, invece, il discorso legato al primo posto: l’aggancio alla vetta appare improbabile, considerando l’impegno sulla carta agevole della Carver Roma contro Benevento. Situazione ben diversa per gli abruzzesi. Il Basket Aquilano, guidato dall’esperto Federico D’Addio, arriva ad Avellino con la certezza dell’ottavo posto già in tasca, indipendentemente dal risultato.

Un traguardo conquistato anche grazie allo stop della Tiber Roma nell’ultimo turno, che ha definitivamente chiuso la corsa playoff. Ma guai a pensare a una squadra appagata: gli ospiti vogliono chiudere in bellezza e presentarsi alla post-season con entusiasmo. Il sistema di gioco aquilano si fonda su identità e fisicità, con riferimenti offensivi ben definiti. Il nome da cerchiare in rosso è quello di Kurt Cassar, centro maltese dominante e leader tecnico della squadra, capace di colpire sia nel pitturato che fronte a canestro.

Accanto a lui, Leo Cecchi rappresenta l’anima storica del gruppo: qualità, leadership e conoscenza del gioco al servizio dei compagni. Completa il trio pericoloso Edoardo Ronca, giovane in crescita costante, già decisivo in più di un’occasione. In cabina di regia, Francesco Compagnoni garantisce ordine e intensità, mentre sugli esterni Francesco Di Paolo aggiunge pericolosità al tiro e rapidità. Sotto le plance, oltre a Cassar, la presenza di Gian Marco Ianuale assicura energia e atletismo, rendendo il reparto lunghi solido e competitivo. Per la Scandone sarà una sfida tutt’altro che semplice. Servirà una prestazione solida, intensa e continua per avere la meglio su un avversario organizzato e senza pressioni.

Il pubblico del Pala Del Mauro è pronto a spingere la squadra in un momento chiave della stagione. Ultimi quaranta minuti della regular season, poi sarà tempo di playoff. Ma prima, c’è una partita da vincere.