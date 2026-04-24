Il docufilm sul fiume Sarno arriva nelle scuole

Al via le proiezioni di Fiume Madre, il racconto di una rinascita ambientale e sociale

L’Ente Idrico Campano ha organizzato insieme a Gori l’avvio di un ciclo di proiezioni del docufilm Fiume Madre all’interno delle scuole del territorio sarnese-vesuviano, con l’obiettivo di sensibilizzare studenti e studentesse sui temi della tutela ambientale e della gestione responsabile delle risorse idriche. L’iniziativa nasce dal desiderio di trasformare il successo del risanamento del fiume Sarno in un’occasione educativa concreta. Attraverso le immagini e le testimonianze raccolte nel film di Giuseppe Alessio Nuzzo, i giovani potranno comprendere la complessità degli interventi realizzati, ma anche le ricadute dirette che le opere ambientali hanno sulla qualità della vita delle comunità. Le proiezioni saranno accompagnate da momenti di confronto e dialogo con esperti, rappresentanti istituzionali e protagonisti del percorso di risanamento, per stimolare una riflessione attiva e partecipata.

“L’Ente Idrico Campano affianca ai compiti tecnici un impegno costante per la promozione della cultura della sostenibilità e in questa ottica la scuola è un interlocutore fondamentale per formare cittadini più consapevoli e responsabili”, dice il presidente dell’Ente Idrico Campano, Luca Mascolo.

Il primo appuntamento è per lunedì 27 aprile al liceo Pascal di Pompei. All’evento saranno presenti per l’Ente Idrico Campano il presidente Luca Mascolo e il direttore generale Giovanni Marcello, per Gori il presidente Sabino De Blasi, oltre al vicesindaco di Pompei Andreina Esposito e al dott. Carmine Ferrara esperto di riqualificazione ambientale.

“Il risanamento del fiume Sarno è più di un risultato tecnico: è la prova concreta che la collaborazione tra istituzioni, cittadini e territorio può generare cambiamenti profondi e duraturi. Con il docufilm ripercorriamo anche questo percorso umano, sociale ed emotivo. È fondamentale che soprattutto le nuove generazioni comprendano il valore di ciò che è stato fatto e il ruolo che ciascuno può avere nella tutela dell’ambiente. Solo attraverso la consapevolezza possiamo costruire un futuro più sostenibile”.

Dopo Pompei, tappa al liceo Francesco Severi di Castellammare di Stabia il prossimo 22 maggio.