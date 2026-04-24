CrescereBIO, nuove tappe in Campania

Coinvolte le scuole di Avellino e Benevento per promuovere alimentazione sana e prodotti locali

Aggiunto da Redazione il 24 aprile 2026.
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CrescereBio mascotte MargheritaIl viaggio educativo di ‘CrescereBIO’ prosegue con rinnovato slancio verso il cuore delle aree interne della Campania, spostando il suo baricentro nelle province di Avellino e Benevento dopo il successo delle tappe che hanno visto protagonisti gli alunni del casertano. L’iniziativa, che promuove l’eccellenza dell’agroalimentare regionale attraverso il format ‘A tu per tu con i prodotti tipici campani’, si appresta a vivere una settimana intensa e ricca di significato, con tre nuovi appuntamenti dedicati ai bambini delle classi IV e V delle scuole primarie. Il calendario delle prossime giornate prevede l’incontro con gli studenti dell’I.C. “Mons. Pasquale Guerriero” di Avella il 27 aprile, per poi proseguire il 29 aprile a Montemiletto presso l’I.C. “Montemiletto” e concludere la settimana, il 30 aprile, a Sant’Agata de’ Goti con i piccoli alunni dell’I.C. 1 “A. Oriani”.
 
In questi momenti ludico-educativi, i bambini sono i veri protagonisti di un percorso di consapevolezza che utilizza strumenti comunicativi agili e immediati, come il video-fumetto animato dalla nuova mascotte Margherita, figura capace di interpretare e trasmettere con gioia i messaggi legati al mangiare sano e sostenibile. Promossa dalla Regione Campania nell’ambito del ‘Fondo mense scolastiche biologiche’, l’iniziativa nasce dalla sinergia con l’Assessorato all’Agricoltura e si avvale del supporto tecnico di GLOBAL CONSULTING SOC. COOP. DI LAVORO A R.L., realtà specializzata nella formazione e nella sicurezza alimentare.
 
L’Assessora all’Agricoltura della Regione Campania, Maria Carmela Serluca, afferma l’importanza strategica dell’intervento dichiarando: «Nell’ambito delle politiche agricole, la sana alimentazione è un pilastro fondamentale per la salute dei cittadini e per lo sviluppo di prodotti sostenibili. Valorizzare l’agroalimentare di qualità significa garantire sicurezza alimentare e promuovere le eccellenze dei nostri produttori locali. Questo progetto nelle scuole rappresenta una buona opportunità: partiamo dai più piccoli, attraverso un linguaggio su misura, per coinvolgere l’intero nucleo familiare e rendere ogni bambino un ambasciatore consapevole del cibo sano e certificato della nostra terra». In ogni tappa, il simbolo di questo benessere è la Melannurca Campana IGP, la regina delle mele, che viene consegnata ai bambini insieme a un QR-CODE informativo pensato per le famiglie, così da stimolare riflessioni sui temi della sostenibilità e del consumo dei prodotti locali. 
 
Simona Pelliccia, coordinatore del progetto per Global Consulting, evidenzia l’impegno profuso, anche in questa seconda edizione, affermando: «Questa iniziativa testimonia la volontà di entrare in sintonia con i bambini attraverso l’uso di un linguaggio semplice e giovane supportato da immagini accattivanti. Accompagniamo il consumo della Melannurca Campana IGP trasformandolo in un’esperienza gustativa condivisa tra scuola e famiglia, promuovendo il cibo di qualità del nostro territorio». Giunto alla sua seconda edizione, ‘CrescereBIO’ dimostra la capacità di modellarsi costantemente sulle esigenze della contemporaneità e sulle sfide della sostenibilità, confermando il ruolo di primo piano della Campania nella promozione di stili di vita sani e investendo sulla formazione delle nuove generazioni e sulla tutela del patrimonio agroalimentare regionale.

 

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Source: www.irpinia24.it