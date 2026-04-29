Il Commissario Ue Várhelyi in visita in Italia

Incontri con ministri, istituzioni e operatori su sanità, sicurezza alimentare e agricoltura

Oggi e domani, il Commissario per la Salute e il benessere animale, Olivér Várhelyi, sarà in Italia per incontrare le autorità nazionali e i principali attori dei settori sanitario e agroalimentare.

Questa mattina, il Commissario si trova a Parma per visitare l’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA). Discuterà del lavoro dell’EFSA volto a garantire i più elevati standard di sicurezza alimentare e del recente pacchetto omnibus sulla sicurezza degli alimenti e dei mangimi. Nel pomeriggio, il Commissario Várhelyi si recherà a Roma per incontrare Orazio Schillaci, Ministro della Salute italiano. Tra i temi al centro del colloquio vi saranno la cooperazione in materia di sanità pubblica e la resilienza dei sistemi sanitari nell’UE. Successivamente, il Commissario incontrerà Matteo Salvini, Vicepresidente del Consiglio e Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, per uno scambio più ampio che includerà anche gli sforzi dell’UE per rafforzare i controlli sanitari e fitosanitari nei porti e negli aeroporti.

Giovedì, il Commissario Várhelyi incontrerà Francesco Lollobrigida, Ministro dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste. I due discuteranno, tra l’altro, delle priorità condivise in materia di sicurezza degli alimenti e dei mangimi, nonché della competitività degli agricoltori e dei produttori europei. Il Commissario parteciperà poi a una conferenza organizzata da Coldiretti, una delle principali associazioni del settore agricolo italiano, per discutere l’importanza di diete sane e l’impatto dei cosiddetti alimenti ultra-processati, in particolare alla luce del piano “Cuori sicuri” adottato lo scorso dicembre.

Successivamente, il Commissario visiterà l’Ospedale Agostino Gemelli di Roma, prima di recarsi al Parlamento e al Senato italiani per un’audizione su temi europei, sanitari e agricoli. In seguito incontrerà Antonio Tajani, Vicepresidente del Consiglio e Ministro degli Affari Esteri. In serata, incontrerà Confindustria, la confederazione dell’industria italiana, per uno scambio sulla competitività nei settori farmaceutico, delle tecnologie mediche e sanitario.