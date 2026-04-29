Ue, rilievi su Meta per la sicurezza dei minori

Instagram e Facebook non garantirebbero controlli efficaci sull’età degli utenti

Aggiunto da Redazione il 29 aprile 2026.
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commisione europeaLa Commissione europea ha rilevato in via preliminare che Instagram e Facebook di Meta violano il regolamento sui servizi digitali (DSA) per non aver identificato, valutato e mitigato in modo adeguato i rischi legati all’accesso ai loro servizi da parte di minori di 13 anni.

Nonostante i termini e le condizioni di Meta stabiliscano che l’età minima per utilizzare in sicurezza Instagram e Facebook sia di 13 anni, le misure adottate dall’azienda per far rispettare tali restrizioni non sembrano efficaci. In particolare, non impediscono adeguatamente l’accesso ai minori sotto i 13 anni né consentono di identificarli e rimuoverli tempestivamente qualora abbiano già ottenuto l’accesso.

Henna Virkkunen, Vicepresidente esecutiva per la Sovranità tecnologica, la sicurezza e la democrazia, ha dichiarato: “Le stesse condizioni generali di Meta indicano che i loro servizi non sono destinati ai minori di 13 anni. Tuttavia, i nostri risultati preliminari mostrano che Instagram e Facebook fanno molto poco per impedire ai bambini al di sotto di questa età di accedere ai loro servizi. Il DSA richiede alle piattaforme di applicare le proprie regole: i termini e le condizioni non devono essere semplici dichiarazioni scritte, ma la base per azioni concrete volte a proteggere gli utenti, compresi i minori.

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Source: www.irpinia24.it