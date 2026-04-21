Presentazione del volume di Vincenzo Barra sulla Spagna di Carlo III

Giovedì 23 aprile, alle ore 16:30, si terrà un nuovo appuntamento della rassegna libraria dell’Archivio di Stato di Avellino “I giovedì della lettura”.

In tale occasione sarà presentato il volume «La mala noche que pasé». Agenti e pratica diplomatica in tempo di crisi. La Spagna di Carlo III e il regno di Napoli tra conflitto e resistenza 1780-1788, di Vincenzo Barra.

L’evento sarà introdotto da Lorenzo Terzi, direttore dell’Archivio di Stato di Avellino.

Dialogherà con l’autore Emilio Gin, professore di Storia Moderna presso il Dipartimento di Scienze del Patrimonio Culturale dell’Università degli Studi di Salerno.

L’ingresso è libero.

Il volume intende ricostruire l’attività esercitata dalla diplomazia di Carlo III nel regno di Napoli negli anni Ottanta del XVIII secolo, in bilico tra conflitto e resistenza. Infatti, dietro il convinto impulso della regina Maria Carolina, si stava attuando un cambio di alleanza teso a orientare Napoli verso l’Austria e a porre fine alla protezione e al condizionamento della Spagna. Attraverso la documentazione diplomatica, si ripercorrono le vicende che videro protagonisti due ambasciatori spagnoli a Napoli. La prima parte del volume prende in esame la fallimentare ambasciata di Herrería e il tentativo di mediazione del cardinale de Bernis. La seconda parte si focalizza, attraverso l’ambasciata di Casas, sullo smantellamento violento della rete aristocratica, militare, amministrativa e burocratica spagnola operante a Napoli.

L’autore, Vincenzo Barra, è ricercatore di Storia Moderna presso il Dipartimento di Scienze Umane, Filosofiche e della Formazione (DISUFF) dell’Università degli Studi di Salerno. Dottore di ricerca in Italia e in Spagna, è membro del gruppo di ricerca internazionale Culturas urbanas y resistencias en la Edad Moderna: actores v espacios, dell’Università di Santiago de Compostela. Si interessa della storia delle élite e dei processi di formazione delle classi dirigenti nell’Europa mediterranea in età moderna.

La sua linea di ricerca include anche lo studio di come la vita quotidiana sia stata “archiviata” e documentata negli egodocuments.