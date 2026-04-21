L’Europa investe sull’intelligenza artificiale

Nuovi finanziamenti per salute, digitale e sicurezza dei cittadini

Si aprono oggi sette inviti a presentare proposte, per un valore complessivo di 63,2 milioni di € nell’ambito del programma Europa digitale, destinati a rafforzare l’intelligenza artificiale (IA) nei settori della salute, della sanità digitale, delle competenze digitali e della sicurezza online. Una parte dei finanziamenti sarà inoltre dedicata a promuovere l’adozione e la diffusione di tecnologie digitali trasformative in tutta Europa.

Del totale, 9 milioni di € saranno destinati allo sviluppo dello screening delle immagini basato sull’IA nei centri medici, un ambito con un notevole potenziale per migliorare la prevenzione, l’individuazione precoce e la diagnosi di tumori e malattie cardiovascolari. Un ulteriore invito, del valore di 24 milioni di €, sosterrà i servizi e i sistemi sanitari digitali nell’ambito dello spazio europeo dei dati sanitari, contribuendo a migliorare l’accesso e la qualità delle prestazioni sanitarie per i cittadini. Per rafforzare il benessere digitale e la protezione dei minori in tutta l’UE, l’iniziativa sosterrà anche l’estensione della copertura geografica della rete dei centri per un’internet più sicura.

Un bando da 12,5 milioni di € finanzierà la formazione nelle competenze digitali avanzate in tutta l’Unione, sostenendo lo sviluppo delle capacità richieste dall’economia europea contemporanea.

Nel quadro dell’obiettivo della Commissione di ridurre gli oneri normativi per le imprese, un invito da 8,5 milioni di € sosterrà soluzioni digitali innovative per facilitare il rispetto della normativa UE. A questi si aggiungono un bando da 6 milioni di € per promuovere la ricerca sull’integrità delle informazioni online, uno da 1 milione di € per l’istituzione di un polo di sostegno EDIC e un invito da 1,8 milioni di € dedicato alle attività di diffusione e valorizzazione del programma Europa digitale.

Questi inviti contribuiscono a dare attuazione alle ambizioni del piano d’azione della Commissione per il continente dell’IA e alla strategia europea in materia.

Le candidature resteranno aperte fino al 1° ottobre 2026. Maggiori informazioni sui bandi e sulle modalità di partecipazione sono disponibili sul portale dell’UE dedicato ai finanziamenti e alle gare d’appalto