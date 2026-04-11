Incontro con il nuovo Questore e encomio all’ispettore Mazzone per meriti operativi

La comunità di Arpaise, rappresentata dal Sindaco Vincenzo Forni Rossi e dal Presidente dell’Associazione Combattenti Guerra di Liberazione Giovanni Russo, ha partecipato Venerdì 10 Aprile, presso il Teatro Romano di Benevento, alla cerimonia del 174° Anniversario della Fondazione della Polizia di Stato, nel corso della quale ha incontrato il nuovo Questore Dott. Giovanni Leuci, per dargli il benvenuto nella Città e Provincia di Benevento, augurandogli un buon lavoro a servizio della sicurezza e legalità dei nostri territori.

Una bella mattinata per la piccola comunità di Arpaise, oltre all’incontro istituzionale con il nuovo Questore, infatti, la giornata è stata caratterizzata dalla gioia per l’encomio concesso dal Capo della Polizia Vittorio Pisani al nostro concittadino l’Ispettore Walter Mazzone, con la seguente motivazione: “Evidenziando elevate qualità professionali e operative, collaborava a un’attività di polizia giudiziaria conclusasi con l’esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa nei confronti di un individuo resosi responsabile dei reati di estorsione pluriaggravata e accesso indebito di dispositivo cellulare in carcere e in qualità di mandante e in concorso con un’altro uomo di tentato omicidio premeditato, rapina pluriaggravata e porto illegale di pistola in luogo pubblico.“

La consegna di un encomio nella Polizia di Stato è un momento solenne che celebra la professionalità, il coraggio e la dedizione al servizio.

Al nostro valoroso concittadino dall’alto senso del dovere, con alte qualità professionali e sociali, col forte legame ed amore per il nostro territorio, espresso negli anni anche come presidente della locale Pro Loco Generoso Papa, le più sentite congratulazioni per l’encomio ricevuto, segno della sua attenzione, dedizione e impegno per la pubblica sicurezza e la legalità, un augurio ed un grazie va a tutta la Polizia di Stato per il loro operato.