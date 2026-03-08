Fisciano (SA) – Celebra le donne

L’Associazione “La Solidarietà” rivolge gli auguri per l’8 marzo e ringrazia le volontarie per l’impegno

Aggiunto da Redazione il 8 marzo 2026.
Tags della Galleria ATTUALITA', PRIMO PIANO

1-7f0f8295Un impegno concreto, che ciascuna donna, offre spontaneamente nel quotidiano al servizio degli altri. Così, l’Associazione di Volontariato “La Solidarietà” di Fisciano desidera rivolgere gli auguri a tutte le donne in occasione della celebrazione della Festa della Donna. Questa ricorrenza rappresenta un momento di riflessione e di riconoscimento del ruolo fondamentale che le donne rivestono nella società, nel rispetto dei loro diritti e nel promuovere parità, dignità e solidarietà.

L’8 marzo è un’occasione per celebrare le conquiste sociali, economiche, culturali e politiche delle donne, ma anche per ricordare l’importanza di continuare a lottare contro ogni forma di discriminazione e violenza. È un giorno che invita tutti a valorizzare il contributo delle donne in ogni ambito della vita, rafforzando il senso di comunità e solidarietà che è alla base del nostro impegno associativo.

“In questa giornata speciale – ha dichiarato il Presidente del sodalizio con sede alla frazione Lancusi – desidero ringraziare di cuore tutte le donne volontarie che, con dedizione e passione, prestano il loro servizio presso la nostra Associazione. Il loro prezioso contributo, fatto di impegno, sensibilità e solidarietà, rappresenta il cuore pulsante della nostra associazione e un esempio luminoso di come l’amore per gli altri possa fare la differenza. A tutte le donne, nostre socie, volontarie e amiche, vanno i nostri più sinceri auguri di una felice Festa della Donna.”

L’Associazione “La Solidarietà” ribadisce il proprio impegno nel promuovere valori di rispetto, uguaglianza e solidarietà, augurando a tutte le donne una giornata ricca di gioia e riconoscenza.

Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF
Source: www.irpinia24.it