L’Associazione “La Solidarietà” rivolge gli auguri per l’8 marzo e ringrazia le volontarie per l’impegno

Un impegno concreto, che ciascuna donna, offre spontaneamente nel quotidiano al servizio degli altri. Così, l’Associazione di Volontariato “La Solidarietà” di Fisciano desidera rivolgere gli auguri a tutte le donne in occasione della celebrazione della Festa della Donna. Questa ricorrenza rappresenta un momento di riflessione e di riconoscimento del ruolo fondamentale che le donne rivestono nella società, nel rispetto dei loro diritti e nel promuovere parità, dignità e solidarietà.

L’8 marzo è un’occasione per celebrare le conquiste sociali, economiche, culturali e politiche delle donne, ma anche per ricordare l’importanza di continuare a lottare contro ogni forma di discriminazione e violenza. È un giorno che invita tutti a valorizzare il contributo delle donne in ogni ambito della vita, rafforzando il senso di comunità e solidarietà che è alla base del nostro impegno associativo.

“In questa giornata speciale – ha dichiarato il Presidente del sodalizio con sede alla frazione Lancusi – desidero ringraziare di cuore tutte le donne volontarie che, con dedizione e passione, prestano il loro servizio presso la nostra Associazione. Il loro prezioso contributo, fatto di impegno, sensibilità e solidarietà, rappresenta il cuore pulsante della nostra associazione e un esempio luminoso di come l’amore per gli altri possa fare la differenza. A tutte le donne, nostre socie, volontarie e amiche, vanno i nostri più sinceri auguri di una felice Festa della Donna.”

L’Associazione “La Solidarietà” ribadisce il proprio impegno nel promuovere valori di rispetto, uguaglianza e solidarietà, augurando a tutte le donne una giornata ricca di gioia e riconoscenza.