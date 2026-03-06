Un protocollo per favorire l’autostima, l’autonomia e l’integrazione sociale delle persone con disabilità in Campania

Riceviamo e pubblichiamo dal Garante dei Diritti delle Persone con Disabilità della Regione Campania, Avv. Paolo Colombo. Estremamente convinto dell’utilità della pratica sportiva per le persone con disabilità per favorire l’autostima, il benessere psicofisico, l’autonomia e l’inclusione sociale, il Garante dei Diritti delle Persone con Disabilità della Regione Campania, l’avv. Paolo Colombo, ha stipulato un importante Protocollo d’Intesa (All. Cit) con la Libertas, Centro Nazionale Sportivo Libertas Aps, Ente di Promozione Sportiva, storica associazione sportiva dal 1945, nella persona del Legale Rappresentante pro tempore, Dott. Andrea Pantano.

La Libertas si impegna, in un’ottica di abbattimento delle barriere e di sostegno concreto alle categorie più fragili, per il primo anno di collaborazione, proponendo le seguenti condizioni agevolate:

- Tesseramento Gratuito: per tutti gli atleti e i soci con disabilità iscritti alle associazioni partner.

- Tutela Assicurativa Agevolata: polizze a prezzi scontati per i volontari e coperture specifiche “conto terzi” (RCT) per le associazioni (ASD/APS) coinvolte nel progetto.

- Supporto Tecnico: affiliazioni semplificate e consulenza per l’organizzazione di eventi inclusivi.

I contatti potranno avvenire con il Dott. Pietro Esposito, Consigliere Nazionale Libertas referente per la disabilità e l’inclusione:

- Email: pietro.esposito@libertasnazionale.it

- Tel: 3318508309

Il Garante, nel ringraziare per la disponibilità la Libertas, auspica che molte persone con disabilità usufruiscano di quest’opportunità e che altri operatori di settore vogliano intraprendere iniziative analoghe che, ovviamente, saranno sostenute.