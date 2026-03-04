Al Pala Piccolo di Caserta sfida al Caiazzo dell'ex Johnson

Archiviata la prestigiosa vittoria contro la capolista Carver, la Scandone Avellino si prepara al recupero della ventunesima giornata sul parquet del Pala Piccolo di Caserta. Mercoledì 4 marzo alle ore 20 i biancoverdi affronteranno StepBack Caiazzo, formazione che occupa le zone basse della classifica, quartultima con 10 punti. ma che resta avversario da non sottovalutare. All’andata, al Del Mauro, la Scandone si impose con autorità per 93-56, ma il match di ritorno presenta insidie diverse, anche alla luce del desiderio di riscatto dei casertani, reduci da tre sconfitte consecutive contro Viterbo, Aquila e Angri.

Il nome che inevitabilmente catalizza l’attenzione è quello di Linton Johnson III, vera e propria leggenda per il pubblico irpino. Ex e vecchia gloria della Scandone, Johnson rappresenta ancora oggi un fattore tecnico ed emotivo per Caiazzo. Pivot di grande esperienza, abbina fisicità e intelligenza cestistica: sa colpire vicino al ferro con movimenti spalle a canestro, ma può anche aprirsi e rendersi pericoloso fronte a canestro. Nei momenti chiave è lui il riferimento principale, grazie alla leadership e alla capacità di leggere le situazioni decisive.

Viaggia a 12.2 punti di media a partita, ma il suo impatto va ben oltre le cifre: presenza a rimbalzo, protezione del ferro e carisma nello spogliatoio. Accanto a Johnson, il principale riferimento offensivo è Cefarelli, miglior realizzatore della squadra con 16.7 punti di media. Giocatore capace di accendersi rapidamente, può colpire sia dal perimetro sia attaccando il ferro, rappresentando la prima opzione nei possessi importanti.

La sua continuità realizzativa sarà una delle chiavi per i padroni di casa. Rispetto al girone d’andata nel roster casertano compare anche Stefano Pisapia, esterno di talento e di grande pericolosità. StepBack Caiazzo può contare su un gruppo con individualità interessanti e un buon mix generazionale: Marco Mastroianni, play/guardia, è uno dei cervelli della squadra: detta i ritmi, costruisce gioco e sa mettersi in proprio quando serve; Alessio Campanile, combo guard, garantisce punti e soluzioni offensive, grazie alla sua versatilità sugli esterni; Marco Caiola, ala forte, porta fisicità e presenza sotto canestro, prezioso nel lavoro sporco e a rimbalzo; Claudio Aldi, combo guard, è un elemento utile soprattutto in fase difensiva per intensità e applicazione; Alessandro Puoti, playmaker con spiccate qualità offensive, può dare imprevedibilità alla manovra.

La Scandone Avellino arriva all’appuntamento con entusiasmo e fiducia dopo l’importante successo contro la capolista. I lupi di coach Dell’Imperio non vogliono fermarsi e puntano a dare continuità al momento positivo, consapevoli che ogni partita può pesare nella corsa alle posizioni di vertice. Il recupero contro Caiazzo, sulla carta favorevole, nasconde però le insidie tipiche delle sfide contro squadre affamate di punti salvezza e desiderose di riscatto. Serviranno concentrazione, intensità e rispetto dell’avversario per portare a casa un altro risultato positivo e proseguire la marcia nelle zone alte della classifica.