Roccarainola (NA): Masterclass di Sassofono

Grande successo per la lezione con il concertista irpino M° Guerino Bellarosa

Aggiunto da Redazione il 4 marzo 2026.
Tags della Galleria CULTURA, PRIMO PIANO

WhatsApp Image 2026-03-02 at 23.12.04 (2)Grande successo per la Masterclass di Sassofono con il concertista irpino internazionale M° Guerino Bellarosa tenuta il 28 febbraio al Museo Civico Luigi D’Avanzo di Roccarainola, organizzata dall’Associazione Musiculturiamo con la direzione artistica del M° Luca Mozzillo.

I talentuosi alunni effettivi scelti, provenienti da diverse province campane (Irpinia compresa), hanno avuto la possibilità di confrontarsi per un’ora e mezza a testa con un sassofonista che ha saputo trasmettere la sua lunga esperienza mondiale di concertismo nonché di docenza nei Conservatori italiani. 

Momenti di impegno e ascolto profondo ma anche di tanta passione e convivialità, capaci di diffondere preziosi valori quali la condivisione, il rispetto reciproco e la valorizzazione delle competenze individuali. Testimonianza della presenza di diverse eccellenze nella nostra regione con lo strumento di Adolphe Sax a cui il supporto non deve mai venir meno!
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF
Source: www.irpinia24.it