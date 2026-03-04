Grande successo per la lezione con il concertista irpino M° Guerino Bellarosa

Grande successo per la Masterclass di Sassofono con il concertista irpino internazionale M° Guerino Bellarosa tenuta il 28 febbraio al Museo Civico Luigi D’Avanzo di Roccarainola, organizzata dall’Associazione Musiculturiamo con la direzione artistica del M° Luca Mozzillo.

I talentuosi alunni effettivi scelti, provenienti da diverse province campane (Irpinia compresa), hanno avuto la possibilità di confrontarsi per un’ora e mezza a testa con un sassofonista che ha saputo trasmettere la sua lunga esperienza mondiale di concertismo nonché di docenza nei Conservatori italiani.